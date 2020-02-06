阻數位資產遭竊　加密器展優勢

發展超過20多年的HSM（硬體安全模組）解決方案，近幾年在台灣持續耕耘的技術供應商主要只剩下SafeNet以及Thales nCipher。2015年SafeNet正式被Gemalto收購成為子公司，沒想到2017年Thales又宣布將收購Gemalto。

由於此案一旦通過，預估將佔有全球將近八成的HSM市場，因此歐盟委員會依據反壟斷法深入調查，直到2018年底公布結果為有條件的批准，也就是Thales須先將nCipher nShield通用型硬體安全產品線切割賣出，才可以收購Gemalto。於是2019年開始nCipher正式獨立，並且遵照歐盟委員會要求，必須能確保持續發展，之後再由Entrust Datacard集團收購，成為旗下獨立運行的子公司。

nCipher台灣區銷售總監涂敬智指出，對於台灣企業而言nCipher產品線並不陌生，儘管經歷集團的整併，核心的產品團隊仍持續研發，再加上現代企業或組織開始發展數位化商業模式，將無法迴避日益增加的網路攻擊、更多新的資料隱私規範，因此市場需求始終強勁。

「欲確保資料不被竄改，在可信任的基礎下流通，就像是區塊鏈的實現，傳統IT應用場景必須也得仰賴不可否認的驗證機制，來傳遞機敏資料。現代新型態應用興起衍生的安全性需求，相較於IT領域以往對於資安方面的認知不同，例如把既有IT領域的資安技術部署在物聯網場域會發現無法發揮效益，除了授權數的計算以外，上線營運後的維運管控也是問題。」涂敬智說。

nCipher資深資安工程師蕭松瀛指出，欲確保機敏資料的儲存與傳遞安全，大多會採以加密方式保護。他引述Ponemon Institute於2019年發布的全球調查報告，已經制定一致性加密策略的企業有45%，台灣與香港則為39%，預計在2020年會陸續成長。

「過去7年來，各個產業對於加密技術的需求持續上揚，特別是製造業，設計研發各種不同智慧型裝置，例如飯店客房門鎖，憑證即嵌入在房卡之中。因此加密機制成長的驅動力來自於連網裝置大幅增加，如今nCipher的客群已非全數為企業用戶，台灣製造業的採用數量亦持續增加，在新型態應用的智慧裝置中納入加密功能保護。」蕭松瀛說。

nShield HSM系列產品，包含nShield Solo介面卡、nShield Connect設備、nShield Edge提供USB連接埠的裝置。當應用服務部署在雲端平台，為了避免機敏資料遭竊取，可基於nShield Connect設備執行保護。只要偵測到設備機殼被打開，隨即觸發金鑰抹除機制以免被惡意盜取。

nCipher台灣區銷售總監涂敬智（右）與精誠資訊副總經理詹伊正（左）攜手在新型態應用流程中整合nCipher加密技術，嚴加保護機敏資料。

nShield Solo介面卡則是部署在工業用主機，可自主發展HSM設備。至於nShield Edge為通過美國聯邦資訊處理標準（FIPS）驗證的裝置，提供密碼產生與保護機制。搭配內部自建的nShield Connect XC，藉此提供HSM服務，透過nShield Monitor監看金鑰產生的狀態。蕭松瀛強調，「nCipher提供金鑰控管、驗證合法性，藉此建立可信任的環境，具有nCipher保護機制，便不至於發生資料遭竄改。」