流量結構劇變　API成攻擊標靶

隨著數位轉型加速與生成式AI應用普及，企業應用程式面臨前所未有的複雜威脅場景。根據Thales旗下的Imperva Threat Research觀察，API已占據全球Web流量的71%，而在所有進階機器人流量中，有44%是針對API發動攻擊，針對傳統Web應用程式的反而只有10%。

這種流量與風險結構的劇烈變化，揭示了應用安全市場正進入「API為核心」的新世代，也讓整合式Application Security（應用程式安全）平台成為現代企業安全策略的關鍵基礎。

Thales應用程式安全全球副總裁兼總經理Tim Chang指出，API攻擊型態的複雜性日益提高，特別是針對業務邏輯的破壞行為，例如OWASP列為API安全十大風險之首的BOLA（物件層級授權繞過）攻擊，正成為實際事件中最難防範也最容易被忽略的隱性威脅。Imperva最新版本的Application Security平台，正是針對此一變局所設計，其導入全新API偵測與回應功能，結合即時監控、風險評估與自動化回應機制，建構從API探索、異常行為辨識、攻擊防禦到事件通報的一體化流程。

Tim Chang進一步說明，Imperva的整體解決方案以「統一平台、靈活部署、隱私優先」為核心設計理念。企業可在單一控制台上同時管理雲端與本地部署環境中的API風險，不僅降低整合成本，也提高事件處理效率。平台導入的混合行為分析引擎，能即時偵測出BOLA等業務邏輯異常，並與Imperva Cloud WAF與WAF Gateway整合，在毫秒等級內即時阻斷惡意流量。

針對AI時代的新型挑戰，Imperva將推出AI Firewall與Elastic WAF。AI Firewall主要因應Prompt Injection與機敏資料識別問題，能針對AI導入場景中的資料流量進行即時分析與防護；Elastic WAF則解決過往WAF產品綁定特定部署架構的侷限，允許企業將Web與API防護功能容器化，靈活部署於本地端或雲端，並可透過統一控制台集中管理多個節點與配置，滿足企業對於應變速度與彈性維運的雙重需求。

面對來自生成式AI與代理型AI所衍生的大規模自動化存取壓力，Imperva提出「三階段防護模型」，藉由辨識AI機器人的DNA特徵、活動軌跡與來源指紋，建立超過2,000種機器人行為資料庫，進行人機行為鑑別、異常流量監控與動態阻擋策略部署。未來將擴展多語言、跨模態的AI安全機制，推進「Security Anywhere」的戰略願景，實現全方位安全守護。