多雲交付再進化　安全驅動升維

當前企業正積極推展各式人工智慧（AI）應用，而應用程式與API的安全防護，也逐漸成為攸關營運穩定的關鍵要素。

5台灣區總經理林志方觀察，隨著生成式AI（GenAI）的普及，企業在應用部署的速度與規模上出現前所未有的需求，但隨之而來的，卻是層出不窮的資安威脅，包括Shadow API、分散式阻斷服務攻擊（DDoS）、自動化機器人攻擊等。這些複合風險讓應用與API管理難度急遽攀升，F5將此現象形容為「火球」（Ball of Fire），象徵攻擊面正以加速度膨脹，威脅複雜度持續升高。

林志方指出，F5近期日前推出的ADSP（應用程式交付與安全平台），正是為了回應多雲、混合雲環境與AI流量帶來的全新挑戰，彌補市場在應用與API保護上的長期缺口。

他進一步說明，ADSP平台的設計奠基於四大核心支柱。首先是應用交付，延續F5在負載平衡與流量控管的技術優勢，確保服務能快速且穩定地交付。其次是資安防護，強調「可視、可控、可預防、可測試」，自監測到防禦形成完整安全鏈。第三是多元部署，支援從傳統硬體、軟體、SaaS，到Kubernetes與DPU（Data Processing Unit）等新興架構，提供跨平台一致性。最後則是智慧維運，結合AI驅動的網路應用、資安服務與資料分析，提升自動化水準與精準度。

值得注意的是，F5並未隨雲端潮流全面轉向SaaS，而是同步持續投入地端與硬體解決方案。林志方指出，越來越多企業採取「從雲回地」（Cloud Repatriation）的策略，原因包括地緣政治風險、機敏資料保護需求、自主AI模型開發，以及長期成本考量。雲端服務雖具便利性，卻可能使企業在費用與技術依賴上陷入被動局面。因此，能同時涵蓋雲端與地端的解決方案，才符合企業追求彈性與主控權的長期需求。

在AI浪潮推動下，F5的發展策略採取「由內而外」的雙向推進。在內部，已導入AI應用於行銷精準投放、維運服務與程式開發輔助，以提升效率與知識累積；在對外解決方案上，則積極推展AI Gateway、DPU加速與Token-based負載平衡等新技術，以因應AI應用帶來的龐大流量與運算需求。

F5台灣區總經理林志方（左）與F5台灣區資深技術總監陳廣融（右）強調ADSP（應用程式交付與安全平台）可協助企業在多雲、混合雲與AI時代，建立兼具效率與韌性的數位營運架構。

從市場趨勢觀察，「平台化」已成為解決方案廠商的共同口號。無論是端點防護、雲端安全或工作負載保護，各領域皆積極推動整合平台策略，但應用與API長期缺乏完整拼圖。他強調，ADSP的推出正是針對這一缺口，將交付、安全、部署與營運全面整合，為企業提供能支撐未來AI世代的完整架構。