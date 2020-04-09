IoT生態系發威　檢疫機三天造

在2019新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球延燒之際，量體溫、戴口罩已成為現代人進出公共場所必要的程序。近期微軟攜手多家合作夥伴，共同設計口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置，來降低人力負擔、提高偵測速度，還可整合晶片卡等身分識別系統，讓檢測數據依照員工姓名記錄，並產出報表提供管理單位查核。

台灣微軟雲端平台事業部副總經理李啓後舉例，疫情爆發後首當其衝的醫療院所，進出醫院必須通過統一通道量測體溫，使得門口經常大排長龍，帶給醫護人員不小的壓力，這一類的狀況其實可以善用資訊科技來解決當前的問題。

微軟協同磐儀科技（ARBOR Technology）與偲倢科技（Smasoft）共同打造口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置，運用Microsoft Azure認知服務，快速完成遮罩訓練並建立專屬數據資料庫，提高裝置運算的準確性，進而把經過訓練後的人工智慧資料模型部署到IoT Edge模組中，前端可透過Power BI即時呈現圖像分析，以及經由Azure Bot服務建立系統警示機制。 口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置的設計初衷，在於降低人力負擔。嚴謹的防疫關卡通常會設置人力負責測量體溫、確認已配戴口罩，才可放行進入辦公區域，如今則可藉由資訊科技輔助執行，若為異常則觸發語音告警，或直接推播到LINE等社群媒體。此外，一站式檢測裝置還結合門禁管制系統，可依照員工姓名記錄，最後產出報表提供管理單位查核。

負責軟體撰寫與建構資料模型的偲倢科技，主要是基於微軟提供Azure雲端平台，做為大數據平台，以便長期地執行資料模型訓練。至於資料模型則是搭配現有的開源陣營技術所建構，例如物件偵測（Object Detection），主要是基於YOLO（You Only Look Once）概念發展，可以確保精準度。

偲倢科技擅長技術領域為工業自動化的應用，大多用於輔助產線上的瑕疵檢測，必然得經過客製化才可發揮效果。為了大幅縮短開發時間，同時不喪失品質，偲倢科技的研發團隊大量運用開源陣營的模型，經過拆解結構後再依照企業端應用需求重組，才可兼顧研發效率與確保準確度。

微軟攜手本土生態鏈，推出口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置，經過訓練後的人工智慧資料模型可部署到IoT Edge模組，前端再透過Power BI即時呈現圖像分析，以及經由Azure Bot服務建立系統警示機制。

以口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置、工業掌上型紅外線溫度感測器為例，偲倢科技研發團隊大約花費三天時間完成，包含資料集蒐集與建構，初期準確度至少已可達到九成以上，隨著持續不斷地運行訓練，勢必可進一步再提升。