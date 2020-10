解除CIO轉型巨大壓力　用IT架構創造價值

數位轉型已成為企業贏得競爭力的重要策略,同時也為資訊長(CIO)帶來巨大壓力。戴爾科技集團現代化數據中心資深技術顧問曹家榮以及資深業務協理吳靜怡將過去幾年與資訊長討論轉型困境,匯整歸納出五大IT轉型前應該思考的問題。

除了IT如何對應到AP團隊的支援與投資、轉型消費模式所帶來的挑戰、如何實現混合雲服務以及混合雲流程自動化管理的期望之外,同時也分享了如何為IT定義第一個雲端策略,以及HCI成功驅動IT轉型的原因。

根據IDC調查,戴爾科技在2020年第一季的市佔率已達到33.3%,遠遠超出其他供應商的市佔率。吳靜怡指出,Dell EMC解決方案之所以備受企業青睞,原因即是戴爾科技選擇與所有Hypervisor夥伴一同合作,並且提供相對應的基礎架構解決方案,「正因為有這麼豐富的產品線,才能對應到企業日益複雜的IT環境,如何透過超融合基礎架構集成式的解決方案,協助產出更多商業營運結果,是戴爾科技希望提供給企業的價值。」

攏跨VMware、Azure以及Open混合式三種方案,Dell EMC以VxRail for VMware、AzureStack HCI for Azure以及PowerFlex for Open Mixed三款方案來滿足企業需求。曹家榮解釋,VxRail是與VMware共同研發、維運的超融合基礎架構,從2016年開發至今邁向第五年,已強化了許多功能,這其中,RP4VM可用於保護虛擬機,只要利用退役下來的ESXi就可以做DR的架構。另外,ACE分析諮詢引擎則是VxRail的健康醫生,可以產出相關的報告讓管理者輕鬆取得這些資訊。VxRail還可結合VMware Tanzu,如果企業想運用VMware K8S創新,此款產品可以協助實現自動化。

當前政府部門建立公部門雲,以便讓資訊運用更有效率已成為一股趨勢,近期新加坡政府在不同部門共計部署22座Azure Stack以實現開放政府,便是一個絕佳的案例。而由Dell EMC所推出的Azure Stack HCI更具有幾項優勢,除了可以整合端到端的生命週期管理之外,還可透過Dell EMC的生態系來打造資料湖(Data Lake),例如整合Isilon或Unity都可上看到PB級容量,協助企業打造AIoT的資料結構。另外,由於Dell EMC本身即有DPS備份方案,當企業打算備份下雲時,DPS可大幅刪除重複資料,節省成本。

PowerFlex能做到實體、虛擬混合同叢集的軟體定義儲存方案,主要因應企業的混合式IT環境,若是企業內部同時有VMware、微軟、實體機DB應用、以及其他Open Source的環境,便很適合運用這款產品,而且這款設備最高能提供8個9的高可用性,以及極速的硬體重建速度,一顆960GB硬碟只需要三分鐘就能重建完成,而且延遲時間低於一毫秒,可媲美高階儲存設備的表現。