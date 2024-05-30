遠端邊緣設備管理大不易　DCIM即時監控迅速解決

邊緣運算等分散式運算環境正迅速增長，導致IT布局兩極化，促使公司必須同時解決實體與虛擬安全性問題。因此，保護網路與資料免受惡意攻擊變得至關重要，企業可運用資料中心基礎設施管理（DCIM）軟體的功能解決實體與虛擬的安全挑戰。

邊緣運算等分散式運算環境正迅速增長，導致IT布局兩極化，促使公司必須同時解決實體與虛擬安全性問題。因此，保護網路與資料免受惡意攻擊變得至關重要，企業可運用資料中心基礎設施管理（Data Center Information Management，DCIM）軟體的功能解決實體與虛擬的安全挑戰。

舉例而言，施耐德DCIM是一款雲端式資料中心基礎設施管理軟體，用於監控、測量及管理資料中心（Data Center，DC），涵蓋IT設備和配套基礎設施，能夠集中管理部署於不同位置的設備，實現即時現場監控以防止故障發生並快速解決問題。除了即時監控外，DCIM強調能源管理，協助監控和優化能源消耗，同時具備自動化功能，降低人為錯誤，提高反應速度，簡化資料中心管理負擔。

對於分散式IT環境來說，安全性管理是首要關注的問題，接下來也將介紹DCIM在保護本地邊緣、分散式IT和資料中心時須考量的面向。

邊緣運算投資增加 實體虛擬安全成挑戰

根據標普全球（S&P Global）近期發表的「邊緣安全現況調查報告」顯示，有68%的企業打算在未來兩年內「增加對邊緣運算的投資」。而近一半決策者將設備、網路和資料的實體與數位安全視為部署邊緣運算最重大挑戰之一。除此之外，遠端管理和監控也增加了實體與虛擬安全的挑戰。

除了接收警報和通知之外，DCIM能夠提供顯著優勢，大幅降低故障與安全風險，特別是在地理環境分散的分散式資料中心與IT基礎設施邊緣環境中。以下是保護本地邊緣、分散式IT和資料中心時需要考慮三個面向：

新興趨勢：以人工智慧驅動的駭客攻擊和偽裝病毒

駭客正不斷發展識別漏洞及滲透網路的技術。其中值得注意的趨勢是駭客使用人工智慧（AI）來識別技術上的弱點，而防禦此類威脅的成本可能比發動攻擊的成本更高；另一種新興方式是將病毒偽裝成防毒軟體。駭客甚至已開發出病毒「引擎」，本質上是經過修改的病毒程式，能夠繞過所有防毒軟體，對網路安全構成重大風險。因此，企業更需要採取嚴密監控的網路安全措施，來預防已知與未知的網路安全威脅。

保護網路與設備免受網路攻擊

面對新型威脅須使用同時涵蓋網路與設備的全新安全方法，必須制定安全架構、政策與程序以保護所有設備與網路的敏感資料。軟體、大數據分析和雲端運算可以幫助評估與設備相關的風險，讓企業能夠更自信地使用設備並充分發揮潛力。例如，施耐德電機打造網路安全的方式是建立在堅固的安全政策和程序基礎上，並結合加密、身分驗證和存取控制等先進技術。同時，也與Fortinet等合作夥伴密切合作，共同制定和推廣網路安全實踐方法，並與分享新興威脅和漏洞的資訊，提醒企業保持警覺。而其網路安全實踐方式近期也獲得IEC 62443網絡安全認證的肯定。

遠端保護邊緣設備

在邊緣環境中，電源與實體安全是有效網路安全策略中的重要一環。電源安全可強化網路與設備安全措施的有效性，防止駭客取得基礎設施或設備的實體存取權。隨著不斷電系統（UPS）設備的智慧程度提升，它們也成為駭客入侵網路的潛在入口點。遠端的UPS位置連接至私人網路，能夠管理與支援關鍵的基礎設施。這些位置必須由穩健的安全架構透過實體與虛擬安全措施來保護，包括開啟防火牆、存取控制權與其他安全措施以保護網路與資料。

遠端邊緣設備管理的必要性

在當今互聯網的世界，邊緣運算的遠端管理不再是一種選擇，而是一項必需品。它為企業帶來存取性、控制、主動監控、成本優化、可擴展性、靈活性與強化安全性。同時，保護邊緣的安全對於企業來說至關重要，可保護其網路、資料和關鍵基礎設施免受惡意攻擊。為此，需要在領域專家的支援下採用全面的安全方法，解決實體和虛擬安全問題，並涵蓋所有網路和連結設備。

透過合作夥伴關係保護並釋放邊緣運算的潛力

邊緣運算為客戶提供了一個絕佳的機會以加強能力和提供全面的解決方案，使其組織能夠在數位時代中蓬勃發展。

隨著邊緣運算日趨重要，企業正在尋找可靠的合作夥伴引領這場革命性的旅程。尋求一款全面性的資料中心基礎設施管理（DCIM）解決方案，例如施耐德電機的EcoStruxure IT可以讓企業無論是從單一IT機架到大規模IT基礎設施、本地部署、雲端或邊緣，都可以透過實現安全監控、管理、洞察、規劃和建模來確保業務連續性。此外，DCIM監控價值計算機也能夠協助評估DCIM監控和警報對分散式IT的潛在價值。

＜本文作者：本文作者為施耐德電機關鍵電力事業部IT通路聯盟副總裁。＞