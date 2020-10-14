雲端原生打造防護平台　保障分散式據點安全

資訊科技隨著商業應用模式的轉變快速地變化，傳統須耗費大量專業人力維運的廣域網路架構，如今已可改用軟體定義實作，思科基於既有網路設備的研發能量，整合來自2017年收購Viptela取得技術延伸提供Cisco SD-WAN，讓過去採用T1/E1介面的傳輸，可透過模組變更實作SD-WAN；或是網路層部署vEdge設備整合MPLS專線、Internet、LTE線路，搭載雲端或自建部署的vSmart方案為控制層，以及負責協調層的vManage與vBond來建構。

SD-WAN架構之所以細分為網路層、控制層、協調層，思科台灣技術長馮志良說明，目的是為了因應大規模佈建所需，台灣企業或許目前未有多達上千個外部據點，但幅員遼闊的其他區域則須大規模佈建，以思科過去協助建置架構的經驗來看，只要外部據點多達近千個，網路複雜度相當高，必須由專業技術人員不斷地調校參數以優化傳輸效率，如今正可運用SD-WAN來突破傳統的侷限。

思科台灣技術解決方案專家林瑝錦說明，以軟體定義的精神來看，核心是讓設備既有的控制層與資料層脫鉤，SD-WAN同樣如此，藉此讓部署規模可以彈性伸縮，不再受限於硬體；同時思科控制器與實體設備之間是基於OMP（Overlay Management Protocol）協議溝通，控制器可完整掌握所有資料，並且主動派送設定配置參數與安全性控管政策，提升整體運行效率。

SaaS採用數增長驅動SD-WAN需求

近幾年SD-WAN解決方案供應商快速崛起，除了新創公司，既有的網通、廣域網路應用加速、次世代防火牆等領域的IT廠商，只要具備廣域網路傳輸介面，皆陸續發展SD-WAN架構，馮志良觀察，中國更多的是白牌機廠商，運用開源系統即可推出上市。

思科設計SD-WAN較具優勢之處，在於以擅長的網路傳輸技術為基礎發展整合數位應用所需的機制，除了實現降低頻寬與維運成本，更可彈性調用線路，保障傳輸品質。馮志良說明，SD-WAN在國際間需求殷切的另一項關鍵，在於採用SaaS雲端服務數量逐年增長，本土企業儘管腳步較慢，終究無法迴避新型態應用趨勢，已普遍開始採用Microsoft 365等雲端服務來處理公務。

逐年增長的SaaS應用數，可說是驅動SD-WAN興起的因素之一。過去企業外部據點欲存取ERP等內部核心應用系統或公眾網路的服務時，得透過專線或Internet建立加密通道連線到總部，經過多層次防禦技術確認無惡意攻擊程式才予以放行。如今SaaS成為普遍採用的服務項目，對於Internet出口的衝擊較大，為了避免總部的頻寬因此出現瓶頸，開始以DIA（Direct Internet Access）的做法，允許讓外部據點的網路傳輸不需要再回到總部，可就近直接存取SaaS，以保障員工生產力。至於安全性則大多借助SD-WAN設備本身就已具備的防火牆、入侵偵測防護等功能，搭配最新威脅情資強化防護力。

建構雲端原生安全防護與協調平台

因應雲端服務被廣為採用，市調機構Gartner於2019年提出更宏觀的SASE（Secure Access Service Edge）防護框架，建議企業搭配雲端化的網頁應用閘道器（SWG）、雲端存取安全代理（CASB）、防火牆即服務（FWaaS）、零信任網路存取（ZTNA）等，以落實建立安全措施與確保合規性。

「實際上，早在Gartner提出SASE此名詞之前，Cisco Umbrella雲端安全平台就已完成整合交換器與無線基地台、SD-WAN設備，建構混合雲應用防護。其中SD-WAN設備除了可採用收購取得的Viptela技術架構，既有的Meraki同樣具備SD-WAN功能，亦可整合Umbrella雲端防護能力完整實踐SASE。」林瑝錦說。

Umbrella初期設計本是防範用戶端詢問DNS解析時被導向惡意網域，經過多年持續不斷發展，已整合思科自家網路安全相關技術，讓存取行為透過加密通道遞送到Umbrella平台提供的惡意網域偵測、SWG、FWaaS、CASB等確保安全性，同時，思科日前發布運用API建構的SecureX雲端原生安全協調平台，兼具資安事件管理（SIEM）以及協調與自動化回應（SOAR）能力，可運行機器學習演算分析，掌握存取行為的行徑，在異常事件發生當下觸發回應劇本（Playbook）自動執行。至於零信任網路，則是由Duo解決方案來實踐，讓接取網路服務、應用系統存取的行為得透過雙因子認證，以確保安全性。

林瑝錦進一步提到，Cisco SD-WAN解決方案亦額外設計Auto-registration功能，讓各項訂閱式服務可透過Smart Account自動彙整與關聯，IT管理者不須再手動輸入授權金鑰，Umbrella可主動基於API派送到地端SD-WAN設備，即可建立加密傳輸通道。

SD-WAN與傳統廣域網路互通並行

Cisco SD-WAN解決方案涵蓋Viptela與Meraki，兩種皆可運用單一介面來執行控管。林瑝錦說明，Meraki設計思維是強調簡單易用、雲端版的控管中心，畢竟企業已經開始把內部應用系統部署到雲端平台，或是直接採用SaaS取代自建系統，IT控管平台自然也會以雲端服務來提供為主流，特別是營業據點較多、維運人力卻相當有限的狀況下，更能凸顯效益。

此外，Meraki特性是必須要能夠連接上雲進行註冊，若為專線可能不會導向網際網路，必須在總部建置防火牆或路由器，讓MPLS得以NAT來接取Internet。Meraki設備之所以一定要接取網際網路，除了必須向控制中心註冊，另一項關鍵是內建的Auto-VPN技術，可讓Meraki設備無須設定IP位址，透過雲端平台控制層即可掌握設備數量，相當適合零售業、便利商店等應用型態。

思科台灣技術長馮志良（左）與思科台灣技術解決方案專家林瑝錦（右）指出，Cisco SD-WAN解決方案在亞太區實際應用案例已可部署到上萬個據點，足以協助台灣各產業落實採以軟體定義降低IT負擔。

針對既有IT架構需要整合運行的企業，則可採用Viptela來部署SD-WAN架構，基於Zero Touch Provision技術實作部署，以集中式控制器操作配置。林瑝錦指出，營業據點相當多的金融業，或是正在拓展國際市場業務的企業，正可藉由SD-WAN架構來簡化IT部署的程序。

「部署SD-WAN勢必會遇到的狀況是作業時間短、外點距離很遠，以實際客戶佈建的經驗來看，初期勢必得跟現有廣域網路架構並行，此時Viptela支援多種路由線路即可發揮整合效益。」林瑝錦說。即使外部據點遍佈全台，各有不同網段，在Umbrella雲端平台上亦可先行定義，以便在報表中指出異常行為發生的位置。思科正在積極發展中的項目之一是結合Meraki資料彼此相互關聯，讓IT管理者可更清楚地掌握外部據點網路狀態。