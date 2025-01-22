電子簽章拓展應用場景　開啟跨國金融無紙化時代

金管會於113年10月29日公布金管科字第11301960981號令，即日起生效實施的「金融業申請業務試辦作業要點」（以下稱試辦作業要點），金融業可進行特定範圍、期間、對象等的金融創新業務申請試辦。

近期金融業的一件大事，就是金管會於113年10月29日公布金管科字第11301960981號令，即日起生效實施的「金融業申請業務試辦作業要點」（以下稱試辦作業要點），金融業可進行特定範圍、期間、對象等的金融創新業務申請試辦。

試辦作業要點的目的是鼓勵金融業創新，提升競爭力及金融消費者權益，其涵蓋的適用對象，包含了銀行、信用合作社、票券金融公司、信用卡公司、信託業、電子支付機構、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、期貨商、槓桿交易商、期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業、保險公司、保險合作社、保險代理人及保險經紀人，相關申請業務試辦作業要點摘要，詳見表1。

有望突破電子簽章應用場景

同時，金管會主委彭金隆於2024年11月1日針對AI創新的應用及想法，公開談話，提到「金管會鼓勵金融業創新，但創新從來不是容易的事，為此金管會大幅放寬試辦業務範圍，試錯的過程要給更大的容錯率。」

彭金隆強調，「大成就往往是由小成功所累積而成，每一次的小成功都是更大成就的重要一步。」這帶來一個重要的意涵，展現監理機關的態度，不只是容許，甚至可說是鼓勵金融業者創新探索，對於成功或失敗結果採取中立態度，經由實際運作過程及成果，進行評估效益分析及後續執行依據，兼顧金融業的業務發展、風險管理及金融消費者的權益保護。

此一新政策的發布，對於拓展電子簽章的金融應用場景，更是具有極為重大的意義。因目前「金融機構使用電子簽名機制安全控管作業規範」，電子簽章使用對象僅為銀行既有法人客戶，運用在申請指示類、交易指示類低風險業務。

若金融業者針對其他場景，例如銀行企業戶新戶簽署銀行存款開戶合約、銀行授信相關合約等，金融業者或可透過「試辦作業要點」申請試行，將會是一大突破，尤其對於國際金融業務客戶，位於全球各地，若能透過電子文件、電子簽章，將可實現全流程自動化無紙化的高效服務。

金融領域多元 應避免過度看重量化效益

本次「試辦作業要點」內容涵蓋性已相當完備，並具有可執行性。然而，由於各試辦業務的領域多元以及複雜程度不一，若此新政策要能真正發揮效果，僅建議主管機關可考量依照風險基礎方法進行審查，並輔導業者依此方向準備申請文件，例如目前並未明訂出具相關聲明書（法令遵循、風險控管、內部控制、相關業務主管聲明書）的主管或組織層級，建議依照各金融業內部的分層負責授權層級出具即可，不需要提交董事會核准，亦毋需經由外部第三方單位出具。

對於金融業者，僅建議，進行效益分析及評估後續執行與否，應平衡看待量化及質化效益，避免過度看重量化效益（例如財務績效、使用人次、使用件數、成長率等），以避免限縮業務發展性，除了考量現在使用者的需求之外，也應考量未來使用者的樣貌及需求，業務發展策略將更為宏觀。同時，由於試辦具有一定期間及範圍的特性，故應保留未來正式執行業務的彈性，以利因應特殊族群或客群的需求，及時調整因應，這可能在試辦期間不易發現。

綜上所述，此一試辦作業要點的發布，對未來金融科技發展具有正面鼓勵的積極意義，甚至是為整體金融業的創新業務發展及推動，提供一個堅實的法源基礎，也能促進金融業者之間、跨領域的廠商交流合作，帶動整體產業的發展，更往前邁進一步！