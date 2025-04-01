資料保護策略軟硬整合　智造現場/研發/韌性全到位

在數位轉型的浪潮下，製造業正積極發展工廠自動化與人工智慧(AI)應用，龐大的資料量需要更有效率的儲存與備份策略，才能確保生產運營的穩定性與營運數據的安全性。

Synology（群暉科技）針對智慧製造業提出三大核心解決方案，包括端點資料收集、關鍵研發儲存與組織營運韌性，以滿足企業在巨量資料管理、高效能運算與災難復原的需求。

Synology業務經理莊濟任指出，在製造廠域環境中，每天產生的資料量呈指數成長，特別是在電子零組件與半導體產業，設備運作時會產生大量的感測數據與影像分析資料。對此，Synology設計提供HD6500巨量儲存解決方案，以4U機身支援60顆硬碟，單機最高可達4.8PB儲存容量。此外，透過Snapshot(快照)異地抄寫技術，確保資料在不同地點皆可被完整保護，不僅能降低儲存空間的使用量，更能提升備份效率與資料保存合規性。

在製造業的研發領域，AI演算模型訓練、 高效能運算(HPC)、自動光學檢測(AOI)等應用對於儲存設備的讀寫速度要求極高，單次運算資料可能達數百TB，傳統機械硬碟的存取速度無法滿足需求。莊濟任說明，為解決此問題，Synology提供FlashStation全快閃儲存，透過全SSD架構，提供極低延遲與高IOPS(每秒輸入輸出操作次數)，來提升模型訓練與自動化檢測的運算效能。

Synology業務經理莊濟任表示，進入到AI時代，資料儲存與保護可說是企業數位轉型成功的關鍵要素，善用工具輔助管理將有助於確保營運韌性

針對日益嚴峻的資安問題，特別是勒索軟體攻擊，使得多數企業須建立完善的資料保護機制。莊濟任從實際接觸製造業客戶的經驗中發現，許多企業在遭遇勒索病毒攻擊後，發現不僅生產資料遭加密，連備份資料也未能倖免。為協助企業降低這類風險，Synology推出ActiveProtect企業級備份專用一體機解決方案，內建不可變快照、離線備份(Air-gap)與快速還原等防護機制，確保備份資料無法被修改或刪除，並透過防火牆隔離、網卡關閉、硬體關機等方式，避免攻擊影響備份系統。此外，ActiveProtect具備單一管理介面，可集中管理15萬台以上的備份裝置，並支援來源端全域去重複技術，有效節省備份所需的儲存空間與網路頻寬。