涵蓋GenAI全生命週期　實現輸入資料輸出智慧

從文字到視覺內容,乃至於複雜的語音,甚至是程式碼,在技術的快速演進下,生成式AI(GenAI)儼然成為數位資訊科技的顯學,對企業而言,GenAI已不是新興技術的一種選項,而是未來勝出的關鍵。

而這也驅使企業加速轉向生成式AI,根據波士頓顧問(BCG)近期發布的《BCG AI Radar: From Potential to Profit with GenAI》調查,89%的高階主管已將人工智慧和GenAI列入2024 年的前三大技術優先事項。

為了協助企業加速AI創新,戴爾科技集團(Dell Technologies)在近期宣布推出Dell AI Factory with NVIDIA,這項解決方案是Dell與NVIDIA合作的端到端AI企業解決方案,其整合了Dell的運算、儲存、用戶端裝置、軟體與服務功能,以及NVIDIA先進的AI基礎架構與軟體套件,同時還搭配了高速網路架構。從模型建立、調整,到擴大與推理的各種AI使用案例及應用都可支援,涵蓋完整生成式AI生命週期。企業亦可利用Dell所提供的企業級專業服務,加速AI工廠的策略、資料準備、實施和採用,從而提升AI能力。

台灣戴爾技術副總經理李百飛指出,從字面上看來,「AI Factory」似乎指的是將AI帶進工廠中,以實現流程自動化,實則不然。AI Factory更像是實現「輸入資料,輸出智慧(Data in, Intelligence out)」的一種整合框架。他引述NVIDIA執行長黃仁勳曾經分享「Data in, Intelligence out」概念的自駕車為例進行說明,自駕車之所以能夠在遇到車禍時,做出改變路線的決定,是因為自駕車有非常多的感測器,這些從感測器收集來的大量資料會進入到AI引擎而後產出智慧,當車禍發生時,資料一進到AI引擎中,自駕車立刻就判斷改變路線。

「在這個例子中,『Data』是由感測器收集,『Intelligence』指的是改變路線,而智慧本身則需要透過使用場景來輸出,因此,自駕車就是智慧輸出的使用場景,在收到智慧後立即做出改變路線的回應。」李百飛指出,把Data in變成Intelligence out的中間過程,即是AI Factory,其包含了AI優化的基礎架構、開放的生態系以及AI專家服務。

生成式AI也要顧及資安與永續性

專為生成式AI打造的一站式AI基礎架構的意義在於為企業解決AI帶來的複雜性。李百飛提到,包含技術、人才、成本、資料、應用場景、治理以及維運,都是企業會面臨到的挑戰。舉例而言,生成式AI涉及到的模型與技術,並不是過往IT人員熟悉的領域,而且是透過GPU與NPU等硬體元件來加以運算,不只如此,還可能涉及到軟體層次,換言之,軟硬體層面都有不小的技術挑戰。

「接著就會面臨員工到底有沒有這些能力,如果沒有就需外求,或是企業自己訓練。」他提到,其實目前仍有不少企業對於GenAI應用場景沒有具體的概念,只是知道想要利用生成式AI來打造企業大腦或是數位助理等應用,如何篩選出最適的應用場景也是企業會面臨到的挑戰之一。 除此之外,企業還會面臨資安以及永續性兩項通則的挑戰,一個會回答所有問題的生成式AI不見得是對企業最好的方案,如何對IP智慧財產或是敏感資料進行妥善保護,也至關重要。而在永續性方面,由於GPU的散熱設計功率(TDP)越來越高,如何因應散熱所帶來的耗損,包含碳排放的問題以及能源效率的問題,也是企業需要思考之處。

資料湖倉解決資料主權難題

從架構面來看,Dell的AI Factory主要是由AI優化的基礎架構、開放的生態系、AI專家的服務所構成,但是資料要進到AI Factory,並且輸出到使用場景,因此總共會有五個構面。資料相當於AI的燃料,在混合多雲的架構下,如何收集分散在邊緣端、核心資料中心以及雲端的資料,使其變成是高品質的資料餵給AI系統,以便產生高品質答案,並提供到前端的場景以回答使用者的問題就非常關鍵。

李百飛說明,以往在建置大數據平台時,多半會提到資料倉儲以及資料湖的技術,現在則多了資料湖倉(Data Lake House)。透過這個技術,可以把雲端、核心資料中心以及邊緣端的資料進行統一的分析與整理,變成有價值的資料,送到AI Factory中。「資料湖倉的特色是具有數據聯邦的概念,資料有其主權性,但是又要把這些資料納入AI的可視與應用範圍,這時就可運用資料湖倉的技術來解決資料主權的問題。」

驗證設計深度整合NVIDIA

IT基礎架構是AI Factory的基礎,除了伺服器、儲存、資料保護和網路之外,Dell也將終端設備納進來,從桌面到資料中心再到雲端,全方位地支援多樣化的AI需求。其中也包含了AI PC與工作站。對於企業而言,在評估的階段就貿然投入大量的預算來購置算力,並不符合效益,一般資料科學家在評估需使用多大參數的模型時,通常會先用較小的參數模型來嘗試,這時就可以在先在筆電上或工作站上先試行。尤其在評估初期,可能會用很多不同的模型來嘗試,這時候AI PC與工作站就可以給予很大的協助。

台灣戴爾技術副總經理李百飛指出,資料湖倉可以把雲端、核心資料中心以及邊緣端的資料進行統一的分析與整理,變成有價值的資料,送到AI Factory中。

他提到,模型所需要的參數大小也跟記憶體有直接相關,當伺服器的記憶體不足時,原本兩三天就可以算出來的結果,很可能會出現兩個禮拜、三個禮拜還不見得算得出來的情況,因此不管是針對大型語言模型或是與NVIDIA的整合都會經過驗證設計,用最佳的配置來達到最好的成效。然而就實際的應用場景中,並非所有的模型都要使用NVIDIA的加速器不可,未來的配置很可能是在一個GPU池中有各式加速器,針對不同的應用或預算選擇不同的加速器,以達到最佳化成本與效益,因此Dell除了NVIDIA加速器之外,也會多方與GPU加速器業者合作。」

從預訓練/推論、RAG、微調到創新的語言模型訓練,Dell AI Factory都能支援,然而,在多模態的發展趨勢下,單一場景極有可能是多種模型的集合,因此開放的系統也是必要的條件,而且由於各個產業使用場景不同,通常也會與合作夥伴進行合作。

李百飛強調,任何的專案啟動都是先從應用場景開始,不少企業只是很粗淺地知道想要打造企業大腦或是數位助理等應用,但是相關的知識經驗並不足夠,面對這種情況,Dell也有AI專家服務,可以先到企業端進行AI Discovery工作坊,協助企業將可行的場景先依優先次序的排列,然後再進行Proof of Value(POV)驗證,如果覺得這個應用場景可行,才會進一步地詢問有沒有資料,而後才會進入到AI Factory的建置。「在建置期,企業也可以善用Dell APEX,運用訂閱制的方式從無到有的打造,降低初期的投入成本。」