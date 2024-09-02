數智化布局整合式系統　重塑企業管理新篇章

在全球數位經濟的浪潮下，數位轉型已是企業提升運營韌性的必要手段，不只是上下游供應商與客戶的數位化，包括往來銀行、進出口商、報關、海空運等相關環節，都要納入數位轉型的價值鏈中。

對此，台塑網也積極透過數智化布局，串連品質管理系統、SCM供應鏈管理系統、價值鏈營運管理平台，協助企業重塑管理新篇章。同時也提供數位信用狀平台，提供企業與銀行端數位資訊整合服務，將傳統紙本信用狀作業數位化，把流程化繁為簡。

秉持台塑創辦人王永慶的「分享」理念，自2000年成立以來，台塑網科技不斷將集團內部累積的企業e化管理成功經驗分享給產業界。如今在數位化浪潮下，台塑網更把心力聚焦在協助克服多數企業的當務之急，亦即如何突破企業圍籬、整合多方角色。

台塑網電子商務處副處長黃振益指出，過去企業常見的作法是以ERP系統為核心，整合內部所有營收、銷貨以及工廠資料，對外與供應商、客戶則是透過外掛系統，例如與供應商進行電子化採購交易流程或是與客戶端進行電子化銷售訂單的管理機制。「然而，還有許多角色是企業營運中不可或缺，但目前仍然是以人工作業方式處理的流程，例如銀行、報關、海空運等，這些服務單位角色也都非常需要被納進數位化流程中予以整合。」

設計完善的系統能有效因應管理上的挑戰。例如在品質管理中，檢驗標準難以統一是常見的痛點，而動輒數十碼的產品標準規格繁多，查找核對也非常費時；此外，產品相關標準及文件紀錄，缺乏系統管理記載；以及異常追蹤、改善不易控管，都是常見的品質管理問題。對此，台塑網的品質管理系統以商業流程管理平台為核心，能自動整合ERP、檢驗機台的資料，提供OP標準、自主檢查標準供MES系統據以執行，此外也會自動產生COA報告，可上傳至價值鏈營運管理平台，提供給客戶直接取檔使用。

又如企業歲修，經常會面臨工期短、進度管理複雜的挑戰，因為涉及的部門很多，協調工作也會變得複雜，再加上有些專業設備，國內並沒有專業技師，需要透過國外技師、設備原廠的支援，人力安排與搭配也是一大關鍵，而歲修完成後，還有停車及試車階段，都須按照SOP執行。對此黃振益指出，台塑網的設備完整度解決方案結合了預知保養模組及歲修模組，可涵蓋預知保養檢測計畫與管理、特種設備管理、檢測資料分析，異常立案改善與修復、歲修計畫排訂以及歲修結案（修復履歷歸檔），整個歲修計畫都可以揭露在系統上，一目瞭然。

台塑網電子商務處副處長黃振益強調，優質的價值鏈營運管理平台除了能提升客戶體驗、強化業務競爭力，也能化被動銷售為主動創造需求。



他強調，優質的價值鏈管理系統除了能提升客戶體驗、強化業務競爭力，也能化被動銷售為主動創造需求。包含潛客開發、報價追蹤、往來訂單交運生命週期到售後處理歷程，都能自動匯整。並透過RPA自動彙整競品資訊建立對抗品資料庫以及彙整商業輿情相關消息，進行決策分析。



