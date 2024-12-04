半導體資安標準　設備商拚認證

隨著智慧物聯網應用普及，半導體晶片在聯網設備中大展身手，為企業與個人生活帶來更多商業模式的創新。然而，資料交換管道變多，攻擊面也隨之增加，只要任一零組件單點遭惡意攻擊突破，即可能釀成資料外洩、營運被迫中斷等損害。因此，強化供應鏈安全不僅是防範潛在威脅的必要措施，也是維護企業長期穩定營運的重要策略。

SEMI台灣半導體資安委員會委員黃維中指出，SEMI E187是半導體產業界重要的資安規範，標誌著資安技術應用於半導體供應鏈管理中的進一步發展。主要針對基本規範與標準作業流程，確立了設備需求與安全性標準，提供台積電等半導體業者在管理供應鏈資安時的參考依據。

SEMI台灣半導體資安委員會委員黃維中指出，SEMI E187是半導體產業界重要的資安規範，可供半導體業者在管理供應鏈資安時的參考依據。

目前資安議題，除了台灣的SEMI積極推動，SEMI總部於今年也成立半導體製造資安聯盟（SMCC），共同關心半導體產業的資安。而繼SEMI E187發表與持續推廣外，SEMI台灣半導體資安委員會也持續由台積電及工研院，主導標準的改版，以及推動認驗證機制，數位發展部數位產業署也持續輔導更多廠商取得SEMI E187合格性證書（Verification of Conformity，VoC），即半導體設備的資安合格認證。透過該證書，期望讓更多產業界成員深入了解E187的目的與實作方式，進而提升整體供應鏈的資安水準，同時籌備透過政府計畫資源挹注，進一步完善這套認證制度，增設認證標章，並設計出相應的審查機制，形成更嚴謹的資安驗證體系。

E187規範有助於全球供應鏈達到一致的資安水準。為了推動落實，工研院亦協助提出SEMI E187 Checklist基本實施檢核表，並且邀請資安服務廠商進行輔導，以提升企業對於E187標準的理解程度，同時也提供執行指引。SEMI計畫讓台灣的資安服務商更熟悉E187規範，以便加強半導體設備業者的技術支援，並讓認證方案更加完善，期望在全球範圍內有更多實驗室能夠提供SEMI E187認證服務，擴展標準的應用範圍。

黃維中進一步提及，在數位發展部數位產業署的協助下，2023年已有首批符合E187標準的半導體設備，並且通過了由第三方驗證機構——必維國際檢驗集團（Bureau Veritas）核發的VoC認證，這可說是推動E187國際化的一大進展。SEMI正積極推動更具體的驗證體系，擴大E187的認證範疇，以確保供應鏈所有設備的安全性。隨著更多廠商取得認證，半導體產業的整體資安水準將持續得到改善，進而強化營運韌性。