日立高階儲存添生力軍　人工智慧加速自動化管理

Hitachi Vantara發表新一代儲存與基礎架構解決方案，包含企業級儲存陣列日立虛擬儲存平台VSP 5000系列、Hitachi Ops Center管理軟體，以及日立儲存虛擬化作業系統（SVOS）升級版本。透過這些技術的結合，企業將可利用創新架構來加速資料中心的工作負載，為資料中心、雲端和DataOps環境奠定穩固的現代化基礎。

新興科技與趨勢正在引領企業變革，在此同時，多元型態的資料也不斷飛速增長，今日企業面臨的挑戰不僅僅是現代化IT基礎架構，還必須從大數據中找到資料價值的所在，從中挖掘創新獲利的基礎。近期，Hitachi Vantara便發表了新一代儲存與基礎架構解決方案，包含企業級儲存陣列日立虛擬儲存平台VSP 5000系列、Hitachi Ops Center管理軟體，以及日立儲存虛擬化作業系統（SVOS）升級版本。透過這些技術的結合，企業將可利用創新架構來加速資料中心的工作負載，為資料中心、雲端和DataOps環境奠定穩固的現代化基礎。

Hitachi Vantara台灣區代理總經理沈瑞發指出，為了協助企業數位轉型，近幾年，Hitachi（日立）集團積極投入組織再造，透過旗下公司的整合，匯聚IT與OT的經驗，以期帶來更完整的資料解決方案。早在2017年，日立便將旗下日立數據系統（HDS）、Pentaho以及Hitachi Insight Group進行整併，以Hitachi Vantara全資子公司的形態，從企業儲存擴展到IoT市場。時隔兩年，Hitachi Vantara再與Hitachi Consulting Group合併，有了這家在日本當地具有深厚的IT與OT服務經驗公司的加入，未來藉由軟硬體方案與顧問支援服務，能夠讓更多的企業得到成功轉型的經驗。

全新架構洞悉資料價值

Hitachi Vantara台灣區首席技術顧問林祈禎認為，數位轉型已成為企業維繫競爭力重要的策略之一，IT架構與資料管理也需要隨著數位化進行轉型，VSP 5000系列效能高達2,100萬IOPS、回應時間縮短至70微秒（μs），堪稱是目前業界最快的高階儲存陣列，而且為了支援NVMe，核心SVOS作業系統也一併更新，目的就是希望為企業數位轉型提供更敏捷、更彈性、更具可靠性的方案。「為了發揮NVMe吞吐能力，VSP 5000系列重新開發了Hitachi Accelerator Fabric（HAF）架構，這項技術可確保在擴充節點時，無損效能。而且企業可根據所需增加運算能力與儲存空間，容量上看到69PB。」

他進一步說明，Hitachi Vantara已經把面向未來的功能都準備好了，新版的SVOS作業系統能讓RAID重建比以往節省80%的時間，而四重備援架構能提供99.999999%可靠性，不會因為元件故障而影響效能表現。另外，存放在VSP 5000系列儲存陣列裡的資料也毋須再備份，透過內部快照的技術，可以設定每個小時啟動一次，企業可以還原任何一個時間點的資料，而且比傳統備份少了90%的還原時間。目前這項功能最多可以保留45天的資料快照。

VSP 5000系列也具備高可用性的叢集式儲存架構（Global-Active Device，GAD），當資料中心發生意外事件時，另一資料中心由於保有鏡像資料，因此能讓企業隨時存取而不受影響。而且資料中心與資料中心之間的距離可到500公里，換句話說，在500公里內的站點都能同步配置叢集，確保業務持續運作，幾乎涵蓋了整個台灣島內，都不會受到影響。

VSP 5000系列同時也搭載全新的重複資料刪除最佳化程式（Dedupe Optimizer），利用先進的機器學習（ML）演算法，根據資料區塊大小與其他使用特性，最佳化重複資料刪除過程，進而讓線上型與後處理型的重複資料刪除作業達到最大成效。此解決方案能夠達到7:1的資料縮減比率，並將效能影響降至最低。另外，如果企業環境既有日立數據系統儲存設備希望將資料遷移至VSP 5000系列時，新舊設備的資料遷移不需要停機，若未來VSP 5000系列有新元件推出，例如新一代控制器，只要接上Hitachi Accelerated Fabric，把資料線上遷移至新控制器後，舊的控制器就可以拆掉，在置換過程中也毋須停機。

林祈禎強調，企業內部既有非HDS儲存設備也能透過外接虛擬化的功能，直接享有VSP 5000系列的資料減量功能，藉此可多省下60%的空間。由於這些儲存設備可能是早期購買，採購當時並沒有支援NVMe，透過外接虛擬化後，VSP 5000系列控制器還能加速原有設備效能。

Ops Center軟體模組加速管理自動化

隨著企業營運業務愈來愈多元，系統與軟體不斷增加，資料中心的架構也愈來愈複雜，IT部門往往必須投注大量的精力在管理與維運層面，僅有少數的時間才能投入新專案的規劃與施行。雖然，過往也有監控軟體可以檢查系統故障與中斷的情況，但往往很難做到全面性監控。對此，Hitachi Vantara也在Hitachi Ops Center管理軟體中，加入人工智慧以及機器學習，用以提升決策效率、現代化資源配置流程，助力企業獲得最大投資報酬率。

Hitachi Ops Center可分為五項軟體模組，包含可配置和管理以適應不斷變化的應用程式與工作負載的Administrator、可端到端進行效能與事件分析的Analyzer、可依據事先設計好樣版自動部署的Automator、取得全球化監控的Analyzer Viewpoint以及提供資料保護的Data Protection。他解釋，在Hitachi Ops Center管理軟體中，每個模組擔任的角色與工作都不太一樣，目的都是希望簡化資料中心儲存管理，藉由人工智慧與機器學習元素的加入，因而能夠透過事先制定好的政策來自動地調整。

Hitachi Vantara發表高階儲存陣列VSP 5000系列，強調最高2,100萬IOPS效能以及短至70微秒的回應延遲。

舉例來說，Hitachi Ops Center Automator可透過決策樹學習與關聯規則學習來進行預測、規定與執行。人工智慧會檢查儲存陣列的狀態，並且運用一系列的邏輯運算以預測可能會發生的問題，而後依照規定配置更改。另外，AI也會檢查包含伺服器、虛擬機、儲存及網路在內的設備並且將這些訊息關聯起來，以判定是否需要對資源進行更改，例如用於最佳化部署的改善，或根因分析。

沈瑞發最後補充說明，面對萬物聯網的時代，資料增長速度往往無法預期，尤其是非結構化資料，許多企業現今都面臨資料增長太快，無法管理的難題，尤其是金融、電信與政府等產業，企業需要的是能夠兼顧垂直擴展與橫向擴充的解決方案，而VSP 5000系列正好可以滿足這些需求，除了已針對水平擴充架構、NVMe效能和新一代儲存媒體（包括SCM）進行最佳化外，同時也是唯一可在同一儲存系統陣列中同時使用NVMe和SAS快閃記憶體的儲存系統，讓各種工作負載的成本與效能達到最佳化。智慧分層技術利用AI和ML技術動態調整資料，藉由升級和降級將資料寫入最佳層級，進而加速應用的運作。