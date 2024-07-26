建構商務電子簽名平台　兼顧合規性與使用體驗

致力於解決企業數位轉型問題的凱鈿行動科技，旗下的點點簽（DottedSign）文件簽署服務，不僅符合電子簽章法的規範，還融合了中華電信的快意簽數位憑證技術，確保簽署過程的合法性與安全性。

此服務已通過國際級Adobe認可信任清單（AATL），採用先進的加密技術來保護使用者的電子簽名及簽署流程，確保所有操作過程的安全性。此外，亦可保留稽核軌跡所需的記錄，讓簽署操作增加透明度與可追溯性。

凱鈿行動科技點點簽事業群總經理張博瀚指出，凱鈿行動科技於2009年成立，主要提供SaaS服務模式。公司總部設於台灣，並在美國、中國和日本各設有辦公室。2019年，凱鈿行動科技推出了自主研發的點點簽產品，主要是著眼於美國電子簽名發展趨勢，當時已有許多有商業往來的台灣企業開始透過PDF Reader進行簽名。

隔年2020年新冠疫情的爆發，全球工作模式迅速轉變，推動了無紙化辦公的需求。點點簽的客戶數量顯著增加，凸顯了數位工具在營運持續性中扮演關鍵要角。張博瀚認為，近期正式公布生效的新版電子簽章法，對於點點簽來說更具意義，隨著法律明確認可了電子簽章的效力，勢必將進一步推動企業的接受度。

訴訟案證實電子軌跡具法律效力

對於許多企業來說，推動數位轉型的目的不僅是跟上技術的發展，更重要的是尋找適應現代工作場景並能提高工作效率的方法。以金融業為例，張博瀚觀察，儘管科技日益進步，許多營運業務和內部工作流程仍依賴大量的紙本作業。這不僅涉及到紙張的成本，還包括了工作流程所需的時間、後續的歸檔管理和資料調閱，以及保存紙本文件所需的實體空間。因此，不論是金融業還是其他行業，都需要找到更好的方式來解決這些問題。

電子簽章新法正式上路具有重大意義，主要在於為電子簽章服務，例如點點簽，提供了更明確的法律地位和使用框架。在此之前，不少企業和個人對於使用電子簽章的法律效力心存疑慮。

張博瀚以去年（2023）採用點點簽的客戶實際遭遇訴訟案件為例，該客戶業務模式為B2C的公司與合作廠商透過點點簽平台簽訂合約，後來合作廠商否認文件的簽署。點點簽的雲端服務不僅提供簽署機制，還能記錄簽署時的詳細電子軌跡，包括IP地址、電子郵件等資訊，並在簽署過程中透過手機簡訊發送一次性密碼（OTP），這些資料都被保留並提交給法院。由於這些充分的證據，法院最終認可該電子合約的有效性，駁回合作廠商否認簽署的主張。

如今電子簽章與數位簽章的法律地位獲得確立，只要使用政府認可的憑證機構發行的數位簽章，該簽章具有推定為本人簽署的法律效力，從而提供了更強的法律保障。對比傳統紙本簽章，例如到銀行開立新戶，往往需要親自到場，提供雙證件進行認證。而數位簽章透過技術手段實現了身分驗證和合約有效性的確認，使得遠端簽署變得可行。

參考歐盟eIDAS法規適用場景

在討論電子簽章的應用與其法規標準時，通常會參考歐盟的eIDAS法規作為比較的基礎。張博瀚說明，eIDAS將電子簽章的合法性分為三個層級：電子簽名（ES）、進階電子簽名（AES）、以及合格電子簽名（QES）。

最基礎的電子簽名，即使用電子設備進行簽名，這種方式在法律上是被認可的。但是這類簽名的證據力相對較弱，通常只適用於風險較低或金額較小的交易。基本的電子簽名不僅簡單，也方便實施，對於許多日常交易而言，它提供了足夠的安全性和認證。

進階的電子簽名則包括了更多的安全元素，如數位軌跡、IP位址記錄、電子郵件、時間戳記等。這些元素增加了電子簽名的可追溯性和安全性。例如，使用點點簽平台進行的進階電子簽名，可以在文件中增加數位憑證，類似於紙本合約上的騎縫章，這種數位憑證的主要目的是保護合約的完整性與不可否認性。

當談到國家級的認證，如台灣新版電子簽章法中定義的數位簽章，這類簽章涉及更嚴格的認證程序和技術要求。例如，點點簽平台整合了中華電信的快意簽數位憑證技術，該技術符合國際通用的Adobe認可信任清單（AATL），提供了可信賴的數位憑證和稽核軌跡，以全面保護文件的合法性和有效性。

簡化操作流程提高簽署流程效率

點點簽所提供的線上簽署服務可符合台灣電子簽章法修正案規範，讓使用者能在全數位化的環境下進行文件簽署。其簽署過程及用戶的電子簽名，皆可透過加密保護，同時保留完整的稽核記錄，確保簽署過程既快速又安全。採用方式除了提供SaaS模式，點點簽亦可支援客製化的地端部署以及透過API整合，滿足企業不同應用系統需求，提升工作效率。

除了符合法規要求，點點簽亦積極發展可提高使用者體驗的機制。近期釋出了更新版本稱為點點簽2.0，主要目的在於協助企業建立高效與快速的簽署流程，透過合併簽署、範本抽換底稿，以及一鍵快速簽署功能，簡化既有繁瑣的工作流程。

合併簽署功能用於提升簽署效率。發文者可以在一個簽署任務中上傳多個檔案，並一次性寄送給簽署者，使其能夠一次完成多份文件的簽署。這不僅減少遺漏的狀況發生，亦可適用於需要同時簽署多份文件的業務場景，例如企業與其他公司合作時經常需要同時簽署合作契約和保密協議（NDA），此功能顯著提升了簽約效率並加速了業務進程。

凱鈿行動科技點點簽事業群總經理張博瀚認為，點點簽的價值不僅在於符合法律規範，更在於其廣泛的應用場景，如購買房產和保險等。在日常生活中，人們經常需要簽署重要文件，電子簽章將成為既便捷又安全的選擇。

範本抽換底稿是為了應對文件需定期更新的需求而設計。使用者可在點點簽後台的編輯模式中點選新增替換掉舊文件，而不影響已設定的簽署或日期欄位。至於一鍵快速簽署，可讓使用者完成第一個簽名欄位的簽署後，系統可自動套用前一次簽署時選用的簽名即可快速完成。對於經常需要簽署大量文件的高階管理者，可藉此提高工作效率。

張博瀚強調，點點簽的操作介面設計直覺且易於使用，支持線上文件的即時簽署與傳送，同時也能隨時追蹤文件的處理進度。一旦文件簽署完成，系統會自動存檔並歸類，從而讓業務推展過程更加順暢無阻。這些特點使得點點簽不僅提升了企業操作的便利性，也增強了文件處理的安全性和可靠性。