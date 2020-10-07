萃取分散資料價值　用靈活敏捷重構競爭力

消費者的期望、成本管控需求、新業務創建以及不斷攀升的網路安全威脅，在在都促使企業加速改變的步伐，而這其中，設法萃取資料價值找到新的營運模式，更是企業維持競爭力的關鍵。

Hitachi Vantara台灣區首席技術顧問林祈禎認為，面對資料驅動時代，IT基礎架構也必須有所調整與因應，才能應付日益激烈的競爭環境，而現代化資料中心的解決方案之一，超融合基礎架構將佔有舉足輕重的角色。

「尤其是，從邊緣到多雲的環境底下，到處都有各種不同的應用服務在執行，當資料中心不會只有一個地理位置時，IT基礎架構必須更靈活、敏捷才能發揮創新。」他舉例，過往企業在採購IT設備時，總是要預先規劃三年後的需求，先一次購足以因應未來的業務發展，但從現今的角度來看，這樣的採購模式卻有可能讓企業支付較為高昂的投資成本，事實上，更為靈活的架構應該是能讓企業依需求，從小規模開始擴充，而且能夠很簡單地部署，如此才能夠對應到業務的需求與商機。同樣地，過往創建一個系統，從規劃到採購、部署，可能花上數個月的時間，但現在企業希望當業務有新構想時，能夠在最短的時間內上線。當然，破除IT孤島與資料之間的障礙，以便獲得新的洞察，更是創新的當務之急。而超融合基礎架構（HCI）正好滿足這些需要。

Unified Compute Platform HC（UCP HC）是Hitachi Vantara專門構建的超融合基礎架構解決方案，其結合了VMware vSAN軟體定義儲存以及VMware vSphere，因此最少為三個節點，最高可擴充到64個節點。UCP HC也提供了六款不同的配置來滿足企業不同的需求，包含了混合式快閃、全快閃以及全NVMe的配置選項。若是企業的應用場景需要大量的儲存空間，那麼選擇V120、V220混合式系統可以取得較大的儲存空間。若是企業有虛擬桌面基礎架構（VDI）或圖形設計需求，V225G系統最高可以支援四張GPU卡會較為適合。

Hitachi Vantara台灣區首席技術顧問林祈禎認為，面對資料驅動時代，超融合基礎架構將佔有舉足輕重的角色。

他提到，UCP HC的關鍵是UCP Advisor，這套軟體不只能簡化IT基礎架構管理，還包含了自動部署以及自動化的生命週期管理，同時還能一併管理企業內部既有的Hitachi Vantara儲存方案。「傳統上部署32個vSAN節點所需要花費的時間，大約需要將近80小時，但透過UCP Advisor從裝機、部署VM到實際可用，只需要8小時即可。由此也不難看出，一個好的IT基礎架構也應該要有好的軟體，才能讓未來的維運更順暢，而且更節省時間。」林祈禎繼續說明，如果企業原本就熟悉VMware解決方案，那麼這款方案還可以大幅縮減IT人員的學習時間，輕鬆就能上手。