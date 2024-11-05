資料安全無所不在　把關數位應用場景存取風險

著眼於人工智慧（AI）和雲端應用的普及，為企業帶來了效率和創新的同時，也增加了資料外洩和合規風險。Forcepoint基於資料外洩防護（DLP）核心技術建構的SASE（安全存取服務邊緣）平台，可延伸DLP控管政策至雲端應用、網頁瀏覽及電子郵件等多種工作流程之中，使企業能夠將其資料防護策略無縫地實施在所有溝通管道，讓整個資料生命週期得以套用一致性的保護措施，有助於IT管理者掌握風險態勢與及時回應異常活動，並且藉此符合法規遵循要求。

Forcepoint北亞區技術總監莊添發指出，在當前資安領域中，SASE平台已成為企業保護資料和網路安全的重要框架。對此，Forcepoint認為資料安全保護應該是SASE的核心原則，並將此發展理念稱為「Data-first SASE」。透過SD-WAN與Forcepoint ONE整合，提供集中化的可視性與控制能力，以確保無論機敏資料儲存在何處，即便是未受管理的無代理設備也能安全地進行存取。

資料保護為優先延展至雲端

在SASE框架中，關鍵的DLP、網頁安全閘道（SWG）、雲端存取安全代理（CASB）、零信任網路存取（ZTNA），皆屬於SSE（安全服務邊緣）的範疇。而SSE技術的需求愈來愈重要，原因在於企業對雲端應用的廣泛採用。這些應用存在於雲端環境中，因此需要專門的SSE雲端服務來保障這些應用的安全性。

莊添發說明，以往的資料防護方式主要集中在公司內部，透過桌上型電腦、筆記型電腦，以及網頁閘道器和電子郵件的DLP機制來進行資料安全控管。然而，現代企業的應用場景已大幅變化，隨著雲端應用的增多，傳統的DLP機制也必須延伸至SSE環境，確保所有資料的安全防護策略都能在新的雲端環境工作流程中運行。這樣一來，企業不僅能夠保留其既有的資料防護政策及其強度，還能透過統一的控管平台，將資料保護延展至新的雲端應用場景。

Forcepoint的策略就是從這個角度出發，將SSE視為企業資料防護的一環，幫助企業IT和資安團隊在管理雲端應用的同時，將資料安全性置於最優先的地位。「相較於市場上提供SASE解決方案的廠商，Forcepoint不僅專注於管控不同的對內、對外溝通管道，更確保在不同應用場景執行的資料存取或資料交換，得以具有可視性與控管措施，這正是Forcepoint技術優勢。」

風險自適應保護機敏資料

對企業而言，無論選擇何種安全防護技術，最終的目的都是為了保護機敏資料。即使是防範駭客攻擊的手段，核心仍是保護資料的安全性。如果駭客攻擊成功，損害的是企業的聲譽，但只要沒有洩露機敏資料，對業務的正常運行影響相對有限。因此，企業在實施SSE時，關注的焦點始終是資料外洩防護。

Forcepoint提供一套基於行為分析的資料外洩防護（DLP）解決方案，專注於保護各種潛在的資料外洩風險環節，進而減少資安事故發生機率。其核心在於將上下文資訊整合到所有策略中，透過使用正規表示式、分類、機器學習以及自然語言處理技術進行資料辨識，並配合指紋識別技術持續監控潛在的危險行為。

莊添發進一步說明，Forcepoint提供的DLP解決方案，日前最新發布的是Forcepoint ONE資料安全（Data Security）服務，為Forcepoint首次推出雲端原生的DLP SaaS解決方案，針對端點設備提供保護，範圍涵蓋電子郵件、網頁、列印、USB連接埠、檔案共享和雲端應用等多種使用場景。其特色之一是基於AWS公有雲平台的自動擴展架構，可支援大量端點進行擴展。

在風險管理方面，Forcepoint的風險自適應保護（Risk Adaptive Protection，RAP）系統透過分析使用者行為與DLP事件來降低內部風險。這一系統利用Forcepoint的行為指標（Indicator of Behavior，IoB）模型計算使用者風險，並根據不同使用者的風險評分來動態調整DLP政策，使配置的控管措施能夠自動適應跨端點、雲端應用、網頁、電子郵件等各種溝通管道的風險情境。

他舉例，當一名受信任的員工在其行為風險評分累積到某一個高風險等級時，Forcepoint的DLP系統會自動調整其存取權限，阻止該員工進行機敏資料的存取操作。這種即時調整的能力能夠有效降低內部威脅，防止機敏資料的外洩。

發揮零信任控管模式效益

現代企業普遍施行的遠端工作模式，經常需要連線回到公司內部網路存取ERP等系統，可藉由零信任網路存取機制來操作執行。為了進一步保障資料安全，企業可以針對資料查詢操作設定DLP控管措施，特別是機敏資料，可禁止遠端工作者下載。例如，當遠端工作者使用私人裝置發起連接，可限制其下載動作；而若是使用公司配發裝置，則可允許下載，但必須對所有下載行為進行詳細的記錄，以便後續追蹤與稽核。

Forcepoint提供的SASE解決方案，不僅涵蓋SSE平台的全面管控，還將最關鍵的Enterprise DLP整合到單一平台中。SSE解決方案包含了RBI（遠端瀏覽器隔離）、檔案內容撤銷與重建（CDR）、沙箱技術（Sandbox），這些技術皆屬於網頁應用安全的範疇。

Forcepoint北亞區技術總監莊添發表示，Forcepoint ONE提供了模組化的SASE架構，讓企業以機敏資料為核心，在數位轉型計畫執行過程中，逐步地增添雲端安全防護項目。並轉向零信任控管模式，增進整體資安體質。

此外，在雲端應用方面，Forcepoint的解決方案也涵蓋了CASB（雲端存取安全代理）的部分。莊添發說明，在零信任的架構中，Forcepoint分別涵蓋了上網、檔案以及存取的零信任保護。過去，企業內部的應用系統通常透過VPN連線來提供存取，如今藉由ZTNA，使用者無需再透過VPN，即可安全地存取企業內部的應用程式。

Forcepoint提供了兩種部署模式：Agent和Agentless。在早期的IT維運中，遠端桌面連線是常見的做法，即便使用者不在公司內部網路，也能登入系統進行維護。隨著資安意識的提升，這種做法逐漸被淘汰。透過ZTNA，IT人員僅能連線登入防火牆的管理控制台，並只能執行必要的管理操作。當需要下載防火牆的日誌或設定配置檔案時，可以藉由Enterprise DLP進行管控，嚴格禁止任何用戶在公司配發或私人裝置上進行下載操作。這樣的零信任機制，不僅加強了存取控制，也大幅降低了潛在的資料外洩風險。透過RBI、CDR以及ZTNA等技術，零信任的實際效益得以充分發揮。