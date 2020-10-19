迎接混合多雲時代　Nutanix用創新助力轉型

受到新冠肺炎疫情的影響， Nutanix今年改以線上舉辦.NEXT Digital Experience年度盛會。會中發表了眾多服務與產品技術更新，在這其中，超融合基礎架構創新、Karbon平台服務的推出，以及與Microsoft Azure建立合作夥伴關係，都是主要的聚焦重點。

在超融合基礎架構軟體創新方面，除了整體效能強化之外，也提供端到端安全監控以支援零信任策略；而Karbon平台服務則是一款基於Kubernetes的多雲平台即服務（PaaS）產品，可為IT營運團隊提供了簡化和一致的應用程式生命週期管理以及安全框架；另外，Nutanix也與Microsoft建立全新合作關係，兩家公司日後均可使用Azure上的Nutanix叢集，提供一個包含無縫的應用程式、數據、流動性認證，以及統一管理本地部署和Azure環境的混合解決方案。

Nutanix產品及技術行銷副總裁Greg Smith指出，過去12個月，Nutanix持續領導市場，並且帶領業界進行技術的創新。軟體訂閱對Nutanix而言是一項非常重要的業務，已佔總體營收88%，由此也可以看出，Nutanix非常樂於擁抱創新與改變。而96%的客戶留存率，更代表著企業客戶對Nutanix提供的服務甚感滿意與信任。

從效能到安全HCI多面向強化

多年來專注在超融合基礎架構市場，Nutanix不斷投入軟體優化，提供給企業更高效的解決方案，以便在同樣的硬體環境中執行更多的應用程式。除了Acropolis作業系統（AOS）的功能更新之外，Nutanix也特別開發了區塊存取（Blockstore）技術，讓儲存效率明顯高於傳統檔案系統，同時實現儲存的自我管理。另外，也支援Intel儲存效能開發套件（SPDK），如此一來，應用程式將可直接存取NVMe固態硬碟的容量，以更強性能驅動工作負載。而兩種技術的結合，不管是在效能或彈性方面都有更佳的表現。

隨著企業加速雲端服務的採用，多雲環境的安全性也日益重要，因此在網路虛擬化方面，Nutanix Flow也啟用了Security Central功能。這是一個基於SaaS 的集中式管理介面，可針對由Nutanix驅動的私有雲和公有雲環境，評估總體安全態勢，並且提供詳細建議報告，以確保環境能夠合規，同時也提供保護網路及應用程式所需的網路可見性和內容。未來，Nutanix還會加入新的安全功能，以加強零信任策略。

Karbon多雲平台即服務

隨著雲端服務日益普及，加上容器和微服務持續發展，應用程式現代化已成現今企業取得競爭力的關鍵手段，針對DevOps敏捷開發的需求，Nutanix新推出Karbon平台服務，軟體工程師能藉此簡化應用程式開發和編排，而無需管理底層基礎架構。由於具有自動系統管理安全功能，因而可加速基於微服務的應用程式在任何雲之中的開發和部署。

Nutanix台灣區資深系統工程經理鄭建華指出，「Karbon平台服務」原本稱之為Karbon，只是新版本發表後改了新的名稱，也許未來還會以KPS來稱呼，用意即是加深企業對產品的印象。Karbon本身源自於開源方案，由Nutanix進行整合與協同運作，舊版的Karbon針對網路元件，過往只有Flannel一個選項，如今則新支援Calico，目前兩種方案都能支援。「但是光做K8S叢集，Nutanix並不滿足，因為在企業環境中並不會只有單一產品，在這種情況下，企業會希望能有統一的管理介面來進行管理，Nutanix希望提供的是多雲協作的體驗。」

長久以來，應用程式不管是從企業內部遷移上雲或是由雲端環境移回地端，原本就是一項極富挑戰的工作，而容器技術的出現使得應用程式移轉變得相對容易，因而受到企業青睞。但即便如此，多數企業遷移應用程式也只有兩種選項，而這兩種選項剛好落於天平的兩端，一種是業者找一家服務合作夥伴，將全部方案打包在一起，如此一來，就能提供給企業輕鬆地遷移體驗，但是過程中，業者又會加入一些調整，導致企業雖然使用了容器技術，一旦遷移到別的環境，就會不相容。而另一個極端則是什麼都自己來，IT人員需要很辛苦地收集所有的資料、自行遷移，然後加以管理。

Nutanix持續推動超融合基礎架構軟體創新，除了效能之外，在安全性也有所著墨。

他解釋，上述的兩種情況，在企業環境中非常常見，倘若企業全部依賴廠商，很可能面臨解決方案不一定與外界相容的難題，若要避免這種情況，決定凡事自己來，人員若是有異動，系統維運與管理就會成為一大挑戰，Nutanix希望能整合這兩種不同選項的優點，在開源的基礎下不進行特別功能的開發，如此便可以確保K8S與容器有最大的移植性，不管企業將應用程式放到哪一個環境，都能相容，而且不管企業採用了哪一種技術、做了哪些變動，業務都能持續運行，而不會受到中斷。

無縫混合雲體驗

除此之外，Nutanix也宣布與Microsoft Azure合作，提供無縫的混合雲體驗。Nutanix商務長Tarkan Maner表示，Nutanix一直致力實現真正統一的混合及多雲環境，當前企業正尋求一個能有效及便捷地推進其雲端旅程的解決方案，此次的合作將有助Nutanix在公有雲及私有雲之間提供單一的軟體堆疊，進而增加敏捷性、簡化操作並節省大量成本。

現今企業可在Azure平台上建立可支援Nutanix技術的節點，以便導入Nutanix Clusters和服務，而且企業能在Nutanix的管理介面上同時配置及管理Azure的個案，擁有工具和操作上的一致體驗。最重要的是，無需重新設計應用程式，企業便能在私有雲及公有雲上無縫地運行混合工作負載。

鄭建華強調，Nutanix一直在聆聽客戶的聲音，許多產品的發布與功能強化都是基於企業的需求而來，這是Nutanix的DNA。「我們想協助企業解決的面向不只是上雲的挑戰，包含企業的資料、業務持續性與數位轉型都很重要。因此，未來將會更著重在多雲與混合雲的發展，Karbon平台服務的出現，就是希望幫助雲原生的開發人員，快速開發出應用服務，以增加數位轉型的競爭力。」