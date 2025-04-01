企業級SASE安全瀏覽器　兼顧生產力與防護勒索竊密

高科技製造業正當積極發展數位化轉型之際，面臨的資安挑戰亦日趨嚴峻。Palo Alto Networks為現代化企業應用需求打造的安全存取服務邊緣(SASE)，提供專屬瀏覽器Prisma Access Browser，讓任何人、任何裝置、在任何地點存取機敏資料，皆得以實施控管，有效保護營業秘密。

Palo Alto Networks資安顧問黃暐傑指出，過去企業主要依賴傳統的網路安全架構，如防火牆、VPN、端點防護軟體等，來確保資料與應用程式的安全。然而，這些方式已經難以應對現代的工作模式與威脅環境。

首先，隨著遠距工作與BYOD(自帶設備)政策的普及，員工不再侷限於內部網路，而是透過各種裝置、從世界各地存取企業資源，這使得傳統的邊界防護方式難以有效發揮。其次是網路攻擊技術日新月異，攻擊者可透過惡意網站、釣魚郵件、瀏覽器擴充套件漏洞等方式滲透員工的作業系統，既有防護手段往往難以即時偵測與回應。

對此，Palo Alto Networks推出了Prisma Access Browser，這款基於Chromium核心的企業級瀏覽器，無須變更基礎架構，即可快速地引進提升安全等級。Prisma Access Browser的機制涵蓋多層次安全防護，包括整合進階的身分驗證與存取控制、多因素驗證(MFA)、Passkeys，確保只有授權使用者才能存取企業應用。透過內建的資料外洩防護(DLP)功能，能夠識別超過上千種資料類型，利用機器學習、光學字元辨識(OCR)等技術辨識與控管機敏資訊，並對於文件上傳、下載、剪貼簿存取及列印等操作施以限制措施。此外，瀏覽器內建的隔離機制可有效阻擋來自惡意網站的攻擊，並透過進階URL過濾與惡意程式防護機制，進一步減少網路威脅的風險。

Palo Alto Networks資安顧問黃暐傑提醒，在提升生產力的同時，資安防護機制亦須與時俱進，確保員工在使用瀏覽器時，不致成為網路攻擊的破口

黃暐傑進一步指出，Prisma Access Browser優勢之一在於部署方式極為簡單，可快速安裝與啟用。不論是內部員工、第三方供應商，甚至是併購後的整合團隊、外勤人員，都能透過Prisma Access Browser，快速、安全地存取企業應用程式，而不必仰賴傳統的VPN或虛擬桌面(VDI)。