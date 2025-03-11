SASE助力推動零信任　循序漸進轉換控管措施

在數位轉型與雲端、生成式人工智慧（Gen AI）技術快速發展的時代，企業的IT架構正面臨前所未有的變革。

傳統的封閉式企業網路已無法滿足現代工作者日常需求，員工需要隨時隨地存取企業資源，供應鏈與合作夥伴的數位連結亦日益緊密，而多雲環境與SaaS應用的廣泛採用，則進一步加深了企業IT基礎架構的複雜性。然而，這些改變同時帶來了資安隱憂，包含網路邊界模糊化、內部威脅增加、憑證與存取權限管理困難，以及應對不斷進化的網路攻擊。為了貼近現代化應用需求，基於雲端平台提供的SASE（安全存取服務邊緣）架構模型，成為企業現代化資安矚目的焦點。更重要的是，藉由SASE逐步落實零信任（Zero Trust）控管策略，以保障新興數位化應用場景安全性。

網路安全架構雲端化

SASE是Gartner於2019年首次提出的架構模型，目的在於將網路與安全機制整合到單一雲端原生平台中運行。傳統的網路安全架構依賴於內部資料中心的安全閘道（Security Gateway）執行防護，但隨著企業IT資源逐步向雲端遷移，這種集中式的防禦架構已無法適應現代應用的分散性與全球化需求。SASE單一雲端原生平台，使企業能夠根據不同使用者的身分、裝置與存取位置，自動分配適當的控制措施。這不僅提升了存取安全性，也能改善遠端員工的使用體驗，讓企業無論員工身處何地，都能確保安全且高效地存取企業應用服務與資料。

SASE核心整合了SD-WAN（軟體定義廣域網路）與多種資安技術，以確保企業網路的全面防護。其中，防火牆即服務（FWaaS）透過雲端部署防火牆功能，取代傳統設備，並提供即時的安全規則更新與威脅防禦能力。入侵偵測防護系統（IPS）則利用威脅情資與機器學習技術，提高偵測並攔截惡意行為的準確度，確保企業內外部網路流量安全。網頁安全閘道（SWG）則負責監控並過濾所有上網行為的流量，防止使用者存取惡意網站或下載不當內容，以減少遭到惡意程式滲透的風險。

此外，雲端存取安全代理（CASB）在企業與雲端應用之間提供額外的安全控制機制，確保未經授權的存取不會導致資料外洩，並且對應用程式的使用行為進行持續監控與風險控管。而零信任網路存取（ZTNA）則透過身分與情境驗證機制，確保每次存取都必須經過嚴格審核，即便是已授權的使用者，也需動態確認風險狀態，以防止內部威脅與帳號盜用的風險。

SASE與零信任打造現代資安架構

SASE與零信任的結合可說是資安架構的一大進化。SASE透過其雲端化的資安服務交付方式，有助於推動零信任架構實現。傳統資安防護依賴「信任但驗證」的模式，也就是在內部網路的裝置與使用者通常被視為可信任，只需簡單的驗證即可獲取存取權限。然而，隨著資安威脅的演進，內部環境已不再安全，攻擊手法變化層出不窮，從社交工程攻擊、勒索軟體到內部威脅（Insider Threat），企業既有的資安控管策略已難以發揮效益。

為了遏制層出不窮的資安事件，零信任的「永不信任，持續驗證」控管理念成為當前顯學，要求不論是內部或外部網路對於數位資產的存取請求，都必須經過身分驗證、多因素驗證（MFA）與基於風險的動態存取控制，確保系統存取的安全性。目前國際間主要參考的標準為美國國家標準技術研究院（NIST）於2020年發布的SP 800-207文件，該文件提出零信任架構（ZTA）的三大核心組件：身分鑑別、設備鑑別與信任推斷，並建議優先導入身分鑑別。

美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）於2023年發布零信任成熟度模型（ZTMM）版本2.0，以NIST SP 800-207為基礎，進一步將零信任架構劃分為五大支柱：身分、設備、網路、應用程式與工作負載、資料，並輔以可視化與分析、自動化與協同、資安治理，三個橫向能力，用以落實零信任控管策略。

例如，在可視性與分析方面，組織需要透過持續監控與行為分析來偵測異常行為，使用AI與機器學習技術來分析存取模式，以識別潛在的入侵行為；自動化與協同則透過威脅情報共享與自動化回應機制，使資安機制能夠即時阻斷可疑活動，減少遭到攻擊影響；治理方面則確保零信任政策的落實，包括身分管理、權限設定，以及合規要求的遵循。

在成熟度分級上，ZTMM將企業的零信任狀態劃分為四個等級，從傳統模式逐步提升至最佳等級。在傳統模式下，企業仍依賴傳統防火牆與VPN來建立安全邊界，身分驗證機制較為基礎，存取控制方式亦較靜態。隨著企業開始邁入初始階段，將引入多因素驗證、設備健康檢查、網路微分段（Micro-Segmentation）等基本防禦措施，以提升整體安全性。

當企業或組織發展到進階階段，則會擴展MFA至防釣魚機制（例如FIDO2），強化設備與網路監控，並提升應用與資料保護機制，使資安管理更為細緻且有效。而在最佳階段，要能夠透過動態信任評估與自動化存取控制，全面應用零信任安全策略，確保組織能夠即時應對資安風險，建立高度彈性的安全環境。

台灣的金管會於金融資安行動方案V2.0中開始納入零信任，制定零信任架構導入參考指引，並要求各金融機構於2024年起進行零信任成熟度評估，確保銀行、保險、證券等機構能夠落實資安強化。在實作方面，指引內容建議金融機構依循「風險導向」與「循序漸進」的原則，優先從高風險場域著手，如遠距辦公、雲端存取、系統維運管理、應用系統管理、服務供應商管理與跨機構協作等情境。在這些場域中，SASE正可發揮所長，例如透過雲端安全閘道、動態身分驗證與加密通訊機制，強化零信任架構的執行效果，保障數位資產不至於發生未授權存取的風險。在保障資安的同時維持高效能的存取體驗。