物聯網廠商布局接招歐RED法規

為了降低物聯網(IoT)應用普及可能帶來的資安風險，歐盟將於2025年執行無線電設備指令(Radio Equipment Directive, RED)，強制規範物聯網產品的安全要求。對台灣製造業而言歐洲是重要市場，勢必得有所因應以免影響競爭力。

SGS旗下的Brightsight亞洲營運長張凱帆說明，RED原為歐盟CE標章規範的一部分，過去僅針對功能性要求。自2021年開始，RED焦點轉向安全性，要求聯網產品須滿足三大重點：防止濫用網路資源、保護個人隱私以及支付安全的保障。原計劃於2024年8月實施，現已延後至2025年8月，讓業界多了一些準備時間。

Brightsight身為全球測試、檢驗和驗證(TIC)服務供應商，自2021年加入SGS集團後，實驗室規模迅速擴展，如今在全球十個地區設有實驗室，包括西班牙、法國、新加坡以及美國等，具備執行多項國際安全驗證的能力，其中最具代表性的即是共同準則(Common Criteria)。

張凱帆觀察，在全球物聯網安全規範中，歐洲電信標準協會(ETSI)的EN 303 645和EN 18031可說最受矚目。EN 303 645提供針對基本物聯網安全問題的指引，例如避免使用預設密碼。而儘管EN 303 645是一項普遍通用的測試基準，但其範疇無法完全滿足RED的所有要求，因此業界逐漸轉向更全面的EN 18031標準。

Brightsight亞洲營運長張凱帆強調，SGS旗下的Brightsight提供一站式檢測與驗證服務，讓客戶能以更低的成本同時取得多項國際驗證

EN 18031更專注於滿足RED規範的資產識別與風險評估需求，其特點在於跨產業的資產保護方法，要求開發商辨識產品中需要保護的資產，並進行風險評估以確保適當的安全功能。例如，對於存放個人資料的資產，需考量加密技術的應用。這種方法雖然帶來更高的合規保障，但對於缺乏資產管理經驗的廠商而言，可能是一大負擔。

隨著歐盟資安韌性法案(Cyber Resilience Act, CRA)的推動，物聯網產品的安全性要求將不僅限於出廠階段，還包括產品生命週期中的持續更新與維護。這意味著，聯網裝置的安全性必須具備長期韌性，而非只要求一次性的合規。

張凱帆強調，提早準備是應對RED規範的關鍵。以過往的經驗，新規範實施前，實驗室通常會面臨檢測案件超量，而導致塞車。因此提前規劃才是上策，以免檢測時程延誤，影響產品的上市時機。