AI帶動資料治理需求　資料庫顧問扮園丁精耕提效

AI興起帶動產業對於資料治理的龐大需求，許多業者經常在面臨不知道該如何使用數據，對於複雜多樣的數據手足無措時，一味地認為只要不斷擴大招募與培育資料工程師便能解決眼下問題，卻忽略了「資料庫顧問」在資料服務系統生態中承擔的園丁與醫生角色。

人工智慧（AI）興起帶動產業對於資料治理的龐大需求，當今企業最關注的議題，莫過於如何將資料充分轉化為商業價值，以及如何導入合適產品、招募資料相關人才等。許多業者積極搭上轉型列車，但經常在面臨不知道該如何使用數據，對於複雜多樣的數據手足無措時，一味地認為只要不斷擴大招募與培育資料工程師便能解決眼下問題，卻忽略了「資料庫顧問」在資料服務系統生態中承擔的園丁與醫生角色。

在多數企業中，企業皆須倚賴經驗豐富且專業的顧問，對於許多企業相對更不熟悉的資料領域亦是如此。舉例來說，許多企業在選擇資料庫管理系統時，首要考量的因素是其操作難易度、介面是否簡單好上手。然而，也讓許多企業決策者認為，資料庫操作系統與流程大同小異，操作人員只須熟悉單一品牌便能輕鬆使用其他資料庫管理系統，卻忽略了品牌間的差異性，以及操作人員的專業程度。

在過去多年資料產業服務的經驗中，許多企業因不了解資料庫專業的重要性，而導致忽略其價值。資料領域不同於一般產業，企業資料可能涉及到政府法規、資安等敏感議題，透過資料庫顧問的協助後，不但能幫助企業在預算限制下獲得更好的建議，還能以更經濟的方式獲得高可用性的建置與更佳的服務。

同理，AI大數據的環境下亦是如此，企業積極導入新服務與制度，期望透過資料治理帶動企業轉型時，往往也因既有團隊對於資料庫缺乏熟悉度，且對於硬體廠商的了解有限，使開發團隊及外部開發系統公司難以判斷資料庫開發的品質及合理性。儘管市面上有許多SI（系統整合）廠商能助企業建置資料庫，但SI廠商所提供的服務及範圍有限，對於較複雜或困難的問題，較難提供進一步的支援。

過去與非資料庫部門員工跨部門的合作經驗中也時常發現，許多企業在設計新服務與程式時，多是以滿足企業業務需求而開發，但企業因對於資料產業的了解不夠深入，更是經常將IT（資訊）與Data（資料）領域混淆。之前便曾遭遇過軟體廠商要求企業在虛擬環境下新購兩台四插槽中央處理器的高階伺服器方能改善效能狀況，但在資料庫專家顧問的服務評估與協助下，幫助客戶省下高額的高階伺服器與軟體費用也能符合實際的效能需求。資料庫顧問服務不只是提供純粹的開發建置，更是在整個企業運作中的戰略角色。

在新時代的技術浪潮下，企業本業與整體技術環境不斷產生新鴻溝，尤其在應對AI和大數據的需求下，企業更需要有全面且完整的資料服務，這正彰顯了顧問服務的重要性。資料領域不同於一般產業，企業資料可能涉及到政府法規、資安等敏感議題，資料庫顧問服務不只是提供純粹的開發建置，更是在整個企業運作中扮演戰略角色，唯有透過資料庫領域專業人士的經驗與判斷，才能從資料產品選擇出發，達到幫助企業自身乃至整體產業達到永續發展的長遠目標。

＜本文作者：許致學現為炬識科技副總經＞