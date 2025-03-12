三層防護打造安全基礎　全週期確保ML模型可信

企業日漸加深仰賴AI和ML系統做出關鍵決策，為確保這些系統在創建資料集到ML模型部署的過程中維持安全和可信任，英特爾提出一個結合詮釋資料、以硬體為基礎的防護機制和透明日誌的多層框架，可在模型生命週期內追蹤及加強ML模型的安全性。

負責任的AI是確保機器學習（Machine Learning，ML）系統的完整性與透明度，使模型譜系（Model Lineage）的能力成為道德機器學習開發的重要基礎。

隨著企業組織日漸加深仰賴人工智慧和機器學習系統做出關鍵決策，開始導入各種方法強化ML推論系統的隱私性和透明度，確保這些系統在創建資料集到ML模型部署的過程中維持安全和可信任相當重要。

對此，英特爾提出一個結合詮釋資料（Metadata）、以硬體為基礎的防護機制和透明日誌的多層框架，可在模型生命週期內追蹤及加強ML模型的安全性。目標是透過實施這些安全措施，使組織能夠防範新興威脅、建立與利害關係人之間的信任、符合法規要求，並在AI領域保持競爭優勢。

AI系統容易受到供應鏈攻擊和所謂「資料汙染（Data Poisoning）」的影響，惡意行為者可以操縱用於訓練AI模型的資料，以創造後門或漏洞。舉例來說，訓練一個AI系統來識別照片中的貓，但有人悄悄地修改了訓練資料，並加入隱藏的觸發器，讓AI在圖片出現特定圖案時，將狗誤認成貓。

現實生活中的資料汙染攻擊案例突顯其風險，例如研究人員發現，僅對熱門訓練資料集進行0.01%的目標修改就足以誤導ML模型，使其對圖片進行錯誤的分類。

另一個案例是X推出聊天機器人，卻在上線的幾小時內就開始發表冒犯性言論，是因為它遭到不良使用者的惡意推文轟炸。

ML流程基礎與核心挑戰

ML流水線（Pipeline）涉及眾多組織和參與者在ML模型開發的不同階段進行協作，從安全性角度而言，每個參與者之間的轉換都可能造成潛在的安全漏洞。在任何訓練開始之前，資料科學家會先蒐集和準備訓練資料，ML供應商則會花費大量時間開發ML演算法、修改資料集和微調參數。接著，工程師會建構並維護訓練基礎架構，外部承包商則可能負責專門的模型微調，而營運團隊管理模型部署以進行推論。

AI模型開發的投資成本相當可觀，無論是在運算資源還是專家方面；這個「準備階段」至關重要，需要享有與「訓練過程」本身同等的保護。

當資料從蒐集階段轉移至預處理階段時，該如何驗證資料沒有發生未經授權的修改？當外部承包商微調模型時，該如何確保他們精確地遵循指定程序？

英特爾實驗室亦針對ML模型生命週期中的兩個關鍵威脅進行重點研究，分別是資料汙染攻擊和模型供應鏈風險，其中包括程序遭到破壞以及預訓練模型中的潛在後門。

這兩種威脅皆突顯了ML系統中穩固的安全措施和來源追蹤的重要性。開放全球應用程式安全計畫（Open Worldwide Application Security Project，簡稱OWASP）也將資料汙染與供應鏈漏洞列為開發和保護生成式AI與大型語言模型（LLM）應用的十大風險、漏洞和緩解措施榜單中。

資料汙染和模型篡改

當訓練AI模型時，會向模型提供大量資料進行學習，資料汙染是指有人故意破壞訓練資料，使模型在特定情況下表現不正確。攻擊者可能會對圖片進行細微修改以造成錯誤分類、插入惡意範例造成隱藏後門，或是導入有偏見的資料扭曲模型決策。這些攻擊通常很難透過傳統方法檢測，因此可能特別危險。

委外訓練與預訓練模型的風險

許多組織將其ML模型訓練委託給外部承包商，或是下載由第三方開源社群平台（如Hugging Face）預訓練的模型，以節省時間、精力和成本。

然而，這些情況會出現重大的安全性疑慮，因為要理解模型的供應鏈變得更加困難：它們是否會如同宣傳中所言般進行訓練？它們是否包含隱藏的安全漏洞？

舉例來說，在ML流程中使用弱網（Weak Network）或資料加密，會讓攻擊者更容易竊取敏感的訓練或模型資料。未遵循適當的訓練程序或在訓練過程中偷工減料，例如減少訓練迭代次數，可能會損害模型的準確性和可靠性。

這些問題突顯了使用外部來源的ML模型時，模型來源、完整性驗證和全面安全性審核的重要性。為了解決這項關鍵問題，英特爾實驗室提出一些方法，以檢查模型成分和流程運作是否符合我們對完整性和安全性的期待。

建構安全基礎：英特爾的三層防護機制

提升ML流程可信度所面臨的根本挑戰，在於追蹤和驗證該高度複雜流程內每個階段的完整性，前提是可以驗證提供資料或模型成分的組織和參與者身分。英特爾的驗證流程在多個層級上克服了這項挑戰：

資料層級完整性

‧追蹤每筆不同資料來源的分支以及演算法選擇。

‧測量雜湊值（Hash）並以數位簽章簽署每個工件（Artifact），例如資料、預處理腳本、MLOps工具、轉換程式碼等。

即時驗證 ‧在作業之前，持續驗證先前生命週期階段的輸入和詮釋資料是否符合預期。

‧追蹤ML模型成分轉換和運算環境軌跡。

‧為每次轉換產生經驗證且具數位簽章的詮釋資料，其中包括來源資訊。

模型譜系

‧記錄不同ML模型成分之間的互連和依賴關係。

‧透過連結的營運詮釋資料，從資料準備到模型部署，建立可驗證的證據鏈。

實務上的驗證挑戰

不過，將這些三層防護機制應用於整體流程時，可能會遇到一些實務挑戰，包含信任建立、效能影響、部分更新以及營運的複雜度：

信任建立

為了追蹤並驗證處理委外作業，如資料準備、認證或模型訓練等眾多第三方組織和參與者的可信任度，需要穩固的憑證管理和持續監控。

效能影響

持續的測量和驗證，將為每個流程階段增加額外負擔，組織必須謹慎衡量安全性與效能需求。在檢查簽章和運算完整性測量時，所需的運算資源可能會影響訓練速度。

部分更新

在實務上，組織往往需要針對個別成分或階段進行修改，而不是重建整個流程。當流程僅需部分調整時，如何確保其完整性將成為挑戰，解決方案涉及了謹慎設計的驗證架構，以支援漸進式更新，同時維持安全性保證。

營運複雜性

流水線運算（Pipeline Operators）需要明確的完整性狀態指示，以及處理驗證失敗的簡要流程。當簽名檢查失敗或完整性測量與期待值不符，系統必須提供可執行的資訊，以協助運算子理解、追蹤並解決問題。

深入探討技術：英特爾如何確保ML模型生命週期值得信任

英特爾提出之方法的核心在於策略性結合軟硬體技術，讓使用者能夠記錄資料完整性、追蹤模型譜系，並執行即時驗證。

接下來，將深入地探討其中幾項技術，展示它們如何為ML模型生命週期帶來端對端的信任。

機密運算和安全基礎

機密運算是用來強化ML流水線完整性的基礎技術。這項技術透過以硬體為基礎的安全功能，建立獨立且經驗證的運算環境，也就是所謂的硬體隔離區（Hardware Enclaves）。

像是Intel Software Guard Extensions（Intel SGX）和Intel Trust Domain Extensions（Intel TDX）等解決方案就能打造可信任的執行環境，以硬體支援的保證來執行完整性測量。這些系統使用一種獨特的數位指紋資料創建方法，也就是「加密雜湊」（Cryptographic Hashing），生成完整性測量並驗證模型成分是否被惡意行為者篡改。

當模型訓練流程啟動時，利用機密運算可達成：測量並證明訓練程式碼的真實性和完整性、驗證輸入資料未被修改、確保配置參數保持不變、使用硬體保護的密鑰簽署測量結果，以及將結果記錄於透明日誌系統中。

英特爾ML流水線完整性框架的高階架構。

追蹤ML模型譜系：全面驗證的方法

想像模型譜系就像一份家庭族譜，每個分支代表不同的資料來源、演算法選擇或訓練參數。檢視一個完成的模型時，需要追溯其歷史，以了解完整脈絡。其中也包括驗證：

‧訓練資料的來源和轉換

‧模型開發期間所做的特定演算法選擇

‧訓練參數的選擇

舉例而言，可以想像一個自然語言處理模型，其訓練資料來自多個源頭，部分訓練資料可能來自社群媒體，另一部分則來自正式文件。每個資料來源都經過不同的預處理步驟，例如社群媒體文本需要針對表情符號和縮寫進行特殊處理，而正式文件則需保留其原有結構。英特爾提出的驗證框架，使用了現有的軟體供應鏈完整性方法，能分別追蹤這些來源，同時確保它們之間的關聯性。

確保驗證鏈安全

英特爾實驗室的驗證過程採用遞迴（Recursive）方式，在驗證任何資料或軟體成分時，系統會自動驗證所有依賴項（Dependencies）。簽署的過程中，資料及其詮釋資料周圍會建立一個預防篡改的密封，如果有人試圖修改資料或其關聯的詮釋資料，簽章將失效，並會立即被標示為潛在篡改行為。

研究顯示，將驗證從後處理階段改於ML模型的生命週期中進行即時且持續的驗證，可以幫助及早發現潛在問題，避免問題在整個流程中擴散。

早期概念驗證實施

初始的概念驗證工作，展示了全面的ML模型生命週期安全性的實際可行性。為了實行此框架，整合了內容來源與真實性聯盟（Coalition for Content Provenance and Authenticity，C2PA）的詮釋資料管理標準；基於Sigstore Rekor的透明日誌，其用於維護模型預處理和訓練操作的不可變記錄，以及提供以硬體為基礎之安全保證的Intel TDX。

持續驗證和透明度日誌會讓惡意行為者更難導入中毒資料，因為任何未經授權的修改都會立即被系統標記。此外，概念驗證還包括可以進行端對端流程驗證的工具。

實作的效能分析表現優異，延遲成本（latency Overheads）介於6～8%之間，主要來自詮釋資料生成與驗證、簽署的加密運算、透明度日誌更新與驗證，以及以硬體為基礎的證明流程，這些成本會因特定訓練情境和資料集特性而有所差異。

面向未來的可信任ML流水線

端對端ML模型生命週期的安全性涉及多重挑戰，從測量、驗證到信任關係都得小心注意。建構安全的ML模型取決於技術解決方案的結合，像是以硬體為基礎的安全機制、加密技術和完整的軟體供應鏈，同時也須兼顧可用性和效能等考量。隨著該領域持續發展，投資ML流程安全性的組織，將能更妥善地部署值得信賴且負責任的AI系統。

＜本文作者：王宗業英特爾客戶端邊緣運算事業群平台研發協理。負責Intel Edge AI平台生態系統的推廣，帶領過智慧零售、智慧製造、智慧交通與智慧醫療等專案的開發。在20多年的軟硬體開發、推廣、客戶支援經驗中，含括嵌入式系統、智慧型手機、物聯網、Linux及開源軟體、AI硬體加速器在影像與自然語言處理等領域，並擔任過台灣人工智慧學校經理人班、技術領袖班與Edge AI專班的講師，以及大專院校的深度學習課程業師。＞