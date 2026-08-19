AI 時代的資安新思維

資安的底層運作正在改變。自主系統如今已具備推理、適應及持續運作的能力，同時，攻擊成本持續降低，而需要防護的對象在數量、速度與複雜程度卻不斷攀升。攻擊者如今能以更低成本、更高速度及更大規模發動攻擊，而企業需要保護的數位資產與環境則持續擴展並更加複雜。過去為人類攻擊者設計的資安防禦模式，已無法跟上 AI、agents 及機器速度攻擊所驅動的新局面。

資安需要全新的Cyber Stack。新一代Cyber Stack必須持續感知整體數位環境中的風險，針對大量情境進行推理，並以機器速度採取行動。它必須隨著環境變化而持續學習與適應，協助組織領先於威脅。由於資安的本質仍是由人執行的任務，新一代Cyber Stack必須透過更深入的洞察與更強大的行動能力賦能防禦人員。下一代資安系統的關鍵不在於能產生更多警示，而是能夠持續感知、推理並採取行動。

這個願景促使微軟打造 Project Perception，這是專為AI世代而設計的全新agentic資安系統。Project Perception將訊號、情境、模型與專業agents整合為一套持續學習的防禦系統，能以機器速度進行推理、判斷優先順序並採取行動，同時確保人類始終掌握控制權，並透過強大的全新工作流程賦能防禦者。

Project Perception奠基於簡單的理念：有效防禦須持續理解攻擊者如何看待環境、防禦者如何評估風險，以及防護機制如何不斷優化演進。為實現此目標，Perception負責協調三類專業agents。紅隊agents在攻擊者利用漏洞之前，主動識別可能導致系統遭入侵的攻擊路徑。藍隊agents負責調查及根據情境進行推理，並判斷哪些事件構成實質風險。綠隊agents則採取修正措施，強化整體環境中的防禦能力。這些agents彼此協作，形成閉環系統，持續發掘、評估並改善組織的資安防禦態勢。

一套如同Project Perception系統的效能取決於其可視性、可採取的行動、打造該系統團隊的專業經驗，以及可運用的模型能力。微軟將這四項關鍵能力整合於一體。

微軟提供橫跨身分、端點、應用程式、資料、雲端與AI系統的提供橫跨企業數位資產可視性，更透過資安產品協助客戶在這些環境中採取行動，結合數十年的威脅情報研究、全球安全營運以及防禦實務經驗，共同塑造Project Perception推理、判斷優先順序與回應的方式。

資安防護是一項全天候的任務，組織需具備高效、隨時可用且能以合理成本大規模部署的防禦能力。這不僅需要運用最先進的模型，更在於針對不同任務自動選擇最適合的模型。Project Perception採用多模型架構，結合前瞻與專業資安模型，兼顧品質與成本的最佳平衡。

作為多模型策略的一環，微軟致力於針對各項資安任務提供客戶最適合的模型，同時持續透過自主開發的專業化模型推動創新。第一個應用場景是軟體漏洞管理，將MAI-Cyber-Flash-1帶進我們的軟體漏洞多模型agent群MDASH。MDASH搭配MAI-Cyber-Flash-1的評測CyberGym成效達96%，高過Mythos達12個百分點。同樣的配置下相較於目前版本MDASH配置更能節省將近一半的成本，可見經微調的多模型系統在極其豐厚的歷史訓練資料下的威力。接下來Project Perception將利用MAI-Cyber-Flash-1在軟體漏洞管理情境外的更多資安工作流上。