Hyper-V巢狀虛擬化　實戰從零建構到Level 2

本文將實作示範讓大家瞭解到,當企業和組織的管理人員在Hyper-V虛擬化基礎架構中需要實作Nested VM巢狀式虛擬化環境時,只要滿足運作環境需求及相關限制時,便能順利建構出Hyper-V巢狀式虛擬化環境,而且即便使用Azure公有雲環境也不受限制。

關於Hyper-V「巢狀式虛擬化」(Nested Virtualization)技術,就是在Hyper-V VM虛擬主機環境中能夠再啟用並執行Hyper-V虛擬化技術。

過去,巢狀式虛擬化技術通常被用於測試和研發用途居多,例如在VM虛擬主機中執行Visual Studio手機模擬器,然而在容器風潮的世代下,透過整合巢狀式虛擬化的「Hyper-V容器」(Hyper-V Container)技術,則能夠真正應用於正式營運環境,並進一步隔離及確保容器安全性。

在未支援或啟用Hyper-V巢狀式虛擬化的運作環境中,處於底層Level 0的Hyper-V Hypervisor虛擬化管理程序將會完全掌管「虛擬化擴充功能」(Virtualization Extensions),並且Hyper-V Hypervisor虛擬化管理程序不會將底層硬體輔助虛擬化功能(例如Intel VT-x或AMD-V)傳遞給上層Level 1運作的VM虛擬主機客體作業系統,如圖1所示。

圖1 未支援或啟用Hyper-V巢狀式虛擬化的運作環境架構示意圖。 (圖片來源:什麼是Hyper-V的巢狀虛擬化?| Microsoft Learn)

現在只要採用的硬體架構支援虛擬化技術,並且採用Windows Server 2016、2019、2022、2025伺服器作業系統,以及Windows 10、11客戶端作業系統,如圖2所示,便能啟用Hyper-V巢狀式虛擬化技術,並且Hyper-V Hypervisor虛擬化管理程序可以順利地將底層硬體輔助虛擬化技術,傳遞給Hyper-V虛擬化平台上層運作的VM虛擬主機使用。

圖2 Windows 10及11安裝Hyper-V虛擬化技術示意圖。 (圖片來源:安裝Hyper-V | Microsoft Learn)

舉例來說,當採用的硬體支援硬體輔助虛擬化技術,安裝Windows Server 2025雲端作業系統,處於Level 0並啟用Hyper-V虛擬化功能後建立VM虛擬主機,在啟用巢狀式虛擬化技術後,處於Level1的VM虛擬主機也能啟用Hyper-V虛擬化功能,建立Level 2層級的VM虛擬主機,達成VM虛擬主機中再建立VM虛擬主機的巢狀式虛擬化運作架構,如圖3所示。

圖3 啟用Hyper-V巢狀式虛擬化的運作環境架構示意圖。 (圖片來源:什麼是Hyper-V的巢狀虛擬化?| Microsoft Learn)

運作環境需求及相關限制

在開始實作Hyper-V巢狀式虛擬化之前,先了解運作環境需求以及相關限制,避免後續實作時發生不可預期的錯誤。

首先,在x86實體伺服器的CPU處理器選擇方面,應該選擇「高時脈」以便獲得更高效能的運算速度?或是選擇「多運算核心」達到平行運算的目的?

管理人員應該考量的重點在於,依屆時運作於Hyper-V虛擬化平台上,大部分VM虛擬主機的作業系統和應用程式工作負載類型而定。舉例來說,當VM虛擬主機的應用程式工作負載屬於「單線程」(Single-Thread)類型時,便應該選擇採用「高時脈」類型的CPU處理器較為適合,因為這類型的應用程式即便為VM虛擬主機配置多個vCPU虛擬處理器,由於應用程式的單線程特性,也只能使用單一vCPU虛擬處理器進行運算,所以配置高時脈的CPU處理器才能正確地選擇。一般來說,企業和組織如果部署的Hyper-V主機叢集為VDI遠端桌面應用時,便適合採購高時脈的CPU處理器。

那麼當VM虛擬主機中的應用程式工作負載為「多線程」(Multi-Thread)類型時,就應該選擇「多核心」類型的CPU處理器,這時為VM虛擬主機配置多個vCPU虛擬處理器才有意義,因為應用程式的多線程特性,可以使用VM虛擬主機的多個vCPU虛擬處理器運算資源,執行平行運算的目的,所以高時脈便不是考量的重點,而是有越多的實體運算核心才是正確的。一般來說,部署的Hyper-V主機叢集,為企業和組織各種伺服器應用時,或營運服務的應用程式具備多線程特性的時候,便適合採購高時脈的CPU處理器。

至於與作業系統版本搭配方面,當採用Intel處理器且支援VT-x和EPT硬體輔助虛擬化技術時,使用Windows Server 2016(或更新版本)、Windows 10(Pro或Enterprise)或更新版本,並且至少搭配VM虛擬主機組態「8.0」或更新版本,便能實作Hyper-V巢狀式虛擬化。

倘若採用的是AMD EPYC或Ryzen處理器硬體輔助虛擬化技術時,則必須使用Windows Server 2022或更新版本,使用Windows 11(Pro或Enterprise)或更新版本,並且至少搭配VM虛擬主機組態「9.3」或更新版本,才能實作Hyper-V巢狀式虛擬化。

在Hyper-V伺服器的實體記憶體方面,原則上當然是越多越好。主要原因在於,現代化的應用程式其工作負載越來越大,各類作業系統的運算資源最低需求也不斷提升。此外,Hyper-V虛擬化環境雖然支援記憶體資源超額使用機制,亦是如此。

然而,一旦過度超用記憶體資源時,當Hyper-V實體伺服器記憶體空間不足,便會迫使Windows Server作業系統透過儲存資源空間產生分頁檔案,以便嘗試過渡記憶體空間不足的情況,簡單來說,這將會直接影響並降低Hyper-V虛擬化平台的運作效能。

原則上,建議為正式營運的Hyper-V伺服器提供足夠甚至更多的記憶體資源。如果企業或組織礙於IT預算的關係而無法採購足夠的實體記憶體時,建議應該依照下列準則來優化分頁檔案的運作效率:

‧應該將分頁檔案指定產生在與Hyper-V運作隔離的儲存資源環境,也就是不要與Windows Server作業系統,或是應用程式工作負載採用同一個儲存資源。

‧雖然將分頁檔案指派在SSD固態硬碟,可以在Hyper-V虛擬化使用到分頁檔案時,讓效能表現不致降低太多,然而若存放分頁檔案的SSD固態硬碟發生故障,則系統可能會發生BSOD系統崩潰的情況產生。

‧分頁檔案要採用隔離原則,不要將多個分頁檔案同時產生在同一個儲存資源內。

原則上,在硬體伺服器或實體主機的部分,只要支援硬體輔助虛擬化技術,搭配上述符合版本需求的Windows作業系統,便能實作Hyper-V巢狀式虛擬化。如果還是發生無法順利實作的情況,可以在主機中開啟命令提示字元,使用「systeminfo.exe」指令,確認是否符合Hyper-V虛擬化運作環境需求,如圖4所示。 上述是在企業或組織中,地端資料中心實作Hyper-V巢狀式虛擬化的部分。倘若管理人員希望在Azure公有雲環境實作時,於建立Azure VM虛擬主機流程中,在Security type部分必須選擇「Standard」(預設值為Trusted launch virtual machines),在VM虛擬主機Size部分則必須選擇D系列和E系列,才能順利實作Hyper-V巢狀式虛擬化,如圖5所示。

圖4 確認硬體伺服器或實體主機是否正確支援硬體輔助虛擬化技術。 (圖片來源:System requirements for Hyper-V on Windows and Windows Server | Microsoft Learn)

圖5 Azure VM虛擬主機實作Hyper-V巢狀式虛擬化注意事項。

Level 0安裝Hyper-V虛擬化功能

開始實戰演練,首先在Level 0層級實體伺服器環境中,安裝Hyper-V伺服器虛擬化角色,本文實作環境採用最新Windows Server 2025雲端作業系統,如圖6所示,可以透過伺服器管理員或PowerShell指令進行安裝作業。

圖6 Level 0層級實體伺服器安裝最新Windows Server 2025雲端作業系統。

採用GUI圖形介面伺服器管理員進行安裝作業時,依序點選「Server Manager > Add Roles and Features > Role-based or feature-based installation > Hyper-V > Create Virtual Switches > Virtual Machine Migration > Default Stores > Confirm installation selections > Restart the destination server automatically if required」,當Hyper-V伺服器角色安裝完畢,系統便會自動重新啟動主機。

或是開啟PowerShell指令視窗,先執行「hostname」指令,確認Level 0層級實體伺服器的主機名稱,本文實作環境主機名稱為「Parent-HV」。接著,鍵入「Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -ComputerName Parent-HV -IncludeManagementTools -Restart」指令,如圖7所示,安裝Hyper-V伺服器角色及相關管理工具後重新啟動主機。

圖7 Level 0層級實體伺服器,安裝Hyper-V伺服器角色及管理工具。

在建立Level 1層級的VM虛擬主機時,若希望屆時能夠啟用並支援Hyper-V巢狀式虛擬化技術,需要注意下列重要事項,避免屆時無法順利啟用Hyper-V巢狀式虛擬化技術:

‧VM虛擬主機必須採用「第2世代」格式,以及至少「8.0」的VM虛擬主機組態版本。請注意,VM虛擬主機世代一旦選擇後便無法更改世代,只能重新建立VM虛擬主機。

‧Level 0層級實體主機,必須為Level 1層級VM虛擬主機啟用vCPU處理器的虛擬化擴充功能,Level 1層級VM虛擬主機才能接收Level 0層級Hyper-V虛擬化平台傳遞的硬體輔助虛擬化技術,進而再建立巢狀VM虛擬主機。

‧巢狀虛擬化環境中的VM虛擬主機,建議「停用」動態記憶體功能。雖然啟用動態記憶體功能不影響VM虛擬主機的運作,但屆時嘗試調整記憶體空間大小時,將會發生調整失敗的情況。

‧巢狀虛擬化環境中,VM虛擬主機必須啟用MAC Address Spoofing機制,或建立具備NAT功能的vSwitch虛擬網路交換器,否則屆時建立的Nested VM虛擬主機,將會發生無法與實體網路環境連通或連線至網際網路的情況。

在本文實作環境中,建立Level 1層級的VM虛擬主機名稱為「Guest-HV」,並採用第二世代格式,而VM虛擬主機組態設定格式為最新的「12.0」版本,如圖8所示。

圖8 Level 1層級的VM虛擬主機,建立時採用第二世代格式及12.0組態版本。

Level 1啟用巢狀式虛擬化技術

登入Level 1層級的Guest-HV虛擬主機後,同樣透過伺服器管理員或PowerShell指令,嘗試安裝Hyper-V伺服器角色,然而當勾選「Hyper-V」伺服器角色項目後,在系統執行檢查程序完畢,將會出現「無法安裝Hyper-V:處理器沒有所需要的虛擬化功能」的錯誤訊息,如圖9所示。

圖9 Level 1層級的VM虛擬主機無法安裝Hyper-V伺服器角色。

此時,可透過微軟官方工具Sysinternals – Coreinfo(下載網址:https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/coreinfo?WT.mc_id=AZ-MVP-4039747),檢查Level 1層級的VM虛擬主機虛擬化擴充功能狀態。下載後解壓縮無須安裝,在命令提示字元視窗中鍵入「coreinfo64.exe -v」指令,即可檢查在Level 1層級的Guest-HV虛擬主機中是否具備Intel VT-x及EPT硬體輔助虛擬化功能。如圖10所示,從檢查結果中可以看到,Level 1層級的Guest-HV虛擬主機,並沒有接收到底層Level 0主機傳遞過來的硬體輔助虛擬化功能,才會導致無法順利安裝Hyper-V伺服器角色。

圖10 Level 1層級的Guest-HV虛擬主機未具備硬體輔助虛擬化功能。

因此,必須為Level 1層級的Guest-HV虛擬主機執行啟用巢狀式虛擬化技術,正確接收來至底層Level 0主機向上傳遞的硬體輔助虛擬化功能,一旦接收並具備Intel VT-x及EPT硬體輔助虛擬化技術後,Level 1層級的Guest-HV虛擬主機便能順利安裝Hyper-V伺服器角色。

值得注意的是,當準備為Level 1層級的Guest-HV虛擬主機啟用巢狀式虛擬化技術時,Guest-HV虛擬主機必須為「關機」(Power Off)狀態,才能透過PowerShell指令啟用巢狀式虛擬化技術。如果是「開機中」(Power On)狀態,啟用巢狀式虛擬化技術時,將會出現「修改Processor處理器失敗」的錯誤訊息。

確認Level 1層級的Guest-HV虛擬主機關機後,在Level 0層級的Parent-HV主機中,開啟PowerShell指令視窗,並執行「Set-VMProcessor -VMName Guest-HV -ExposeVirtualizationExtensions $true」指令,啟用巢狀式虛擬化技術,並再次確認Guest-HV虛擬主機屬性中,ExposeVirtualizationExtensions欄位值是否轉變為「True」,以便確認變更作業是否套用生效,確認後便可以將Guest-HV虛擬主機開機,如圖11所示。

圖11 為Level 1層級Guest-HV虛擬主機啟用巢狀式虛擬化技術。

Level 1層級Guest-HV虛擬主機開機完成後,再次在命令提示字元視窗中鍵入「coreinfo64.exe -v」指令,如圖12所示,從檢查結果中可以看到,Level 1層級的Guest-HV虛擬主機,確實接收到由底層Level 0主機傳遞過來的Intel VT-x及EPT硬體輔助虛擬化功能,如此一來,便能順利安裝Hyper-V伺服器角色。

圖12 Level 1層級Guest-HV虛擬主機,順利接收底層傳遞而來的硬體輔助虛擬化功能。

巢狀網路1 - MAC位址變更

當順利為Level 1層級Guest-HV虛擬主機,安裝Hyper-V伺服器角色,並建立Level 2層級名稱為「Nested-VM01」虛擬主機後,將會發現雖然Nested-VM01虛擬主機的網路組態設定正確無誤,並且連接至正確的vSwitch虛擬網路交換器,但卻無法與實體網路環境溝通或連接到網際網路,如圖13所示。

圖13 Level 2層級虛擬主機無法和實體網路溝通。

這個問題的原因在於,Level 2層級的Nested-VM01虛擬主機,網路封包必須通過Level 1層級主機後,才能和Level 0層級的vSwitch虛擬網路交換器連接,也才能與實體網路環境或網際網路環境通訊。因此,Level 2層級的網路封包要能夠正確路由的話,必須為Level 1層級的vSwitch虛擬網路交換器啟用「MAC位址欺騙」(MAC Address Spoofing)功能,Level 2層級的網路封包才能正確通過Level 1層級,並使用Level 0層級的路由機制,與實體網路環境或網際網路通訊。

管理人員有兩種方式為Level 1層級的Guest-HV虛擬主機啟用MAC位址欺騙功能。首先,登入Level 0層級Parent-HV實體主機,開啟PowerShell指令視窗,然後鍵入「Get-VMNetworkAdapter -VMName Guest-HV | Set-VMNetworkAdapter -MacAddressSpoofing On」指令,並於指令執行成功後,確認Level 1層級Guest-HV虛擬主機屬性中名稱為「MacAddressSpoofing」的欄位值是否轉變為「On」,確認MAC位址欺騙功能已經套用生效,如圖14所示。

圖14 在Level 0層級為Level 1層級主機啟用MAC位址欺騙功能。

習慣使用Hyper-V Manager圖形化介面的管理人員也可以開啟Level 1層級Guest-HV虛擬主機組態設定視窗,先依序點選「Network Adapter > Advanced Features > MAC address」選項,如圖15所示,再勾選「Enable MAC address spoofing」並按下〔OK〕鈕,即可套用生效。

圖15 透過Hyper-V Manager為Level 1層級主機啟用MAC位址欺騙功能。

此時,切換回Level 2層級的Nested-VM01虛擬主機,執行「ipconfig /renew」指令,可以發現送出的DHCP Client請求網路封包已經能夠順利通過Level 1層級的vSwitch虛擬交換器,直接向Level 0層級的DHCP伺服器請求獲得IP位址,如圖16所示,當然也可以與實體網路環境或網際網路進行通訊。

圖16 Level 2層級主機順利和Level 0層級實體網路環境進行通訊。

巢狀網路2–NAT網路位址轉換

在上述巢狀網路方法1的情境中,適合用於企業及組織自建的Hyper-V虛擬化環境,因為可以掌控Level 0層級的實體伺服器,為Level 1層級的VM虛擬主機啟用MAC位址欺騙功能,讓Level 2層級的巢狀VM虛擬主機的網路封包,能夠正確通過vSwitch虛擬網路交換器後,正確路由至Level 0層級的實體網路環境。

然而,一旦Hyper-V虛擬化環境運作在管理人員無法掌控Level 0層級的實體伺服器時,便無法為Level 1層級的VM虛擬主機啟用MAC位址欺騙功能。舉例來說,當企業和組織使用Azure公有雲環境時,由於部署使用的Azure VM虛擬主機已經屬於Level 1層級的VM虛擬主機,企業和組織無法碰觸到Azure公有雲環境中屬於Level 0層級的Hyper-V主機,自然就無法為Level 1層級VM虛擬主機啟用MAC位址欺騙功能。

此時,便適合使用此情境,在Level 1層級Guest-HV虛擬主機上,建立具備NAT網路位址轉換功能的vSwitch虛擬網路交換器,以便Level 2層級的Nested-VM01虛擬主機,可以透過Level 1層級的NAT網路位址轉換機制,讓Level 2層級的網路封包能夠被正確路由,進而與Level 0層級的實體網路環境或網際網路進行通訊。

在實作巢狀網路方法2之前,先將剛才巢狀網路方法1的機制取消,在Level 1層級Guest-HV虛擬主機取消MAC位址欺騙功能,以避免影響和驗證實作巢狀網路方法2的正確性。

在Level 1層級Guest-HV虛擬主機上,開啟的PowerShell指令視窗中,執行「New-VMSwitch -Name Level1-NAT-vSwitch –SwitchType Internal」指令,建立名稱為「Level1-NAT-vSwitch」且類型為「內部」(Internal)的vSwitch虛擬網路交換器。

接著,執行「New-NetNat -Name LocalNAT -InternalIPInterfaceAddressPrefix "192.168.75.0/24"」指令,建立名稱為「LocalNAT」且網段為「192.168.75.0/24」的NAT網路位址轉換環境,如圖17所示。

圖17 建立網段為192.168.75.0/24的NAT網路位址轉換環境。

最後,為剛才建立名稱為Level1-NAT-vSwitch的虛擬網路交換器指定採用的IP位址即可。在開啟的PowerShell指令視窗中,執行「Get-NetAdapter "vEthernet (Level1-NAT-vSwitch)" | New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.75.254 -AddressFamily IPv4 -PrefixLength 24」指令,如圖18所示。事實上,Level1-NAT-vSwitch虛擬網路交換器的IP位址,也是屆時Level 2虛擬網路環境的預設閘道IP位址。 現在為避免巢狀網路方法1的影響,登入Level 2層級的Nested-VM01虛擬主機後,先在Cmd命令提示字元視窗中,執行「ipconfig /release」指令,將巢狀網路方法1透過DHCP Client機制所獲取的10.10.75.0/24網段的IP位址釋放。

圖18 為Level1-NAT-vSwitch虛擬網路交換器指定IP位址。

為Level 2層級的Nested-VM01虛擬主機,調整網路介面卡所連接的vSwitch虛擬網路交換器,在本文實作環境中,改為連接至剛才所建立的Level1-NAT-vSwitch虛擬網路交換器,而在網路卡組態設定方面,指派IP位址為192.168.75.20,預設閘道IP位址為192.168.75.254,如圖19所示。

圖19 Level 2層級Nested-VM01虛擬主機透過NAT機制與實體網路環境通訊。

再建立Level 3層級VM虛擬主機?

至此,已經順利在最新Windows Server 2025雲端作業系統,透過原生內建的Hyper-V巢狀式虛擬化技術,建立Nested VM巢狀式運作環境,讓管理人員只要透過一台x86硬體伺服器,便能建構出「Level 0 Hyper-V實體主機 > Level 1 VM虛擬主機 > Level 2巢狀式VM虛擬主機」的Hyper-V巢狀式虛擬化運作環境。

那麼有沒有可能在Level 2層級巢狀式VM虛擬主機中,建立Level 3層級的巢狀式VM虛擬主機?事實上是可行的,只要依照先前提到的Hyper-V巢狀式虛擬化技術滿足運作環境需求及限制時,便可以讓Level 2層級巢狀式VM虛擬主機,再部署出Level 3層級巢狀式VM虛擬主機。

值得注意的是,在操作Level 2層級巢狀式VM虛擬主機時,管理人員應該有感受到,在操作流暢度上與Level 1 VM虛擬主機的差別,所以在技術上雖然能夠由Level 2層級再次部署出Level 3層級的巢狀式VM虛擬主機,但實務上並不會真實使用,因為在操作流暢度和效能表現上並無法令人接受。

<本文作者:王偉任,Microsoft MVP及VMware vExpert。早期主要研究Linux/FreeBSD各項整合應用,目前則專注於Microsoft及VMware虛擬化技術及混合雲運作架構,部落格weithenn.org。>