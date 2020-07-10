Palo Alto Networks 推出支援機器學習防火牆

Palo Alto Networks推出支援機器學習新世代的防火牆，直接將機器學習（ML）嵌入防火牆的核心，主動提供智能協助阻止威脅，保護物聯網設備安全，並可進一步建議企業端資安策略訂定，提供重新定義網路安全的標準。

Palo Alto Networks 的PAN-OS 10.0 引進多個首創，包括:

隨著攻擊者使用機器自動變形攻擊，特徵偵測在預防這些攻擊的價值上逐漸降低。以往網路安全產品僅使用機器學習模型進行頻外檢測，但Palo Alto Networks新世代機器學習防火牆使用在線機器學習模型來幫助防止以前未知的攻擊。

面臨威脅反應，Palo Alto Networks原本就領先業界，將反應時間從幾天縮短至幾分鐘， Palo Alto Networks現在更推出零延遲保護措施，將可減少99.5%的系統感染。

新的物聯網設備正在迅速增加，卻常常在沒有資訊安全網的知識架構下，以及無安全保障的情況下加入網絡。新的Palo Alto Networks 物聯網資安是由機器學習驅動，可提供完整設備的可見度，包括從未見過的設備，可指出明顯的異常和漏洞； 並建議企業適當的資安政策，而這些都不需要額外的感應器或設備。

機器學習可以分析大量的遙測數據，進而推薦資安政策。透過PAN-OS 10.0 和物聯網的資安，企業用戶能夠查看並採用物聯網資安政策建議，以確保設備行為安全。這將節省時間，減少人為錯誤的機會並有助於保護物聯網設備的安全。

透過以上這四項業界首創導入單一系統，Palo Alto Networks PAN-OS 10.0可幫助企業及時防範高達95%的未知文件和網絡威脅。並自動提出資安策略建議，以節省時間並降低人為錯誤的機率；除此之外，無須配置另外的感應器，即可提供即時的適當保護，並將能見度和安全性擴展到所有設備。

此外，PAN-OS 10.0還導入了CN系列，這是一種用於機器學習新世代的防火牆的集成形式，擁有70多種創新的新功能，包括更容易的解密、高可用性集群、新的高性能硬體卡、威脅防禦和網域名稱系統（DNS）安全優化。

Palo Alto Networks 創始人兼首席技術官Nir Zuk 表示，網路攻擊快速的自動演進，再次需要一種徹底的網路安全對策。PAN-OS 10.0版本迎來首款機器學習新世代防火牆，它能在多個前端經由不斷學習和主動改進資安需求，使安全專業人員不僅能跟上，而且能領先。