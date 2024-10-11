VicOne 通過 TISAX AL3 汽車工業資訊安全最高等級認證

VicOne已獲得TISAX（可信任資訊安全評估交換）Assessment Level 3認證，這是汽車工業資訊安全的最高等級，代表VicOne具備為汽車製造商及其供應商提供最嚴密的資料保護和數據互聯的安全性。

TISAX是由德國汽車工業協會（VDA）根據ISO 27001標準並針對汽車產業的需求進行調整制定，可確保最大程度的資料保護和技術保密性，其旨在支持全球汽車資訊安全評估的跨公司認可，這更是全球汽車製造商OEM及其供應商保護敏感和機密資料的承諾標誌。在面對日益頻繁的網路攻擊時，全球汽車製造商（OEM）的要求也日趨提升，越來越多的全球汽車製造商（OEM）開始要求供應商獲得此認證，此認證已迅速成為汽車行業的通用標準以確保彼此間資訊安全流通。

獲得TISAX最高級別供應鏈資訊安全評估是VicOne另一個重要的里程碑，從2023年至今，VicOne從車輛網路安全到資料數據保護，已取得多項認證：

獲得ASPICE CL2認證，確保VicOne的汽車網路安全解決方案符合最先進的營運流程和標準 。

。 取得ISO/SAE 21434證書，為汽車製造商和供應商提供全面的網路安全風險管理 。

。 經過SGS嚴格把關與現場評鑑，VicOne成功取得TISAX資訊安全最高級別（Assessment Level 3）認證 。

SGS管理與保證事業群副總裁鮑柏宇（Stephen Pao）說明，汽車產業中車廠（OEMs）、相關供應商和服務提供者每天都會彼此交換大量機密數據，必須密切注意資訊安全。我們很高興VicOne順利通過評鑑並且獲得最高級別的TISAX認證，證明其已經能夠確保在車輛設計製造過程中的完整性和可用性來保護機密及敏感資料。

VicOne母公司、趨勢科技執行長陳怡樺（Eva Chen）出席認證儀式時表示，軟體定義汽車是持續發展的趨勢，越來越多的應用程式、服務和技術，包含生成式AI皆參與其中，確保數據資料交換和互聯之間的安全將是汽車行業發展的關鍵。

VicOne執行長鄭奕立（Max Cheng）表示，VicOne取得汽車生態系統高度依賴的這三個認證，突顯了我們對保護汽車關鍵零組件和元件互聯資訊安全的承諾，並且大力支持車廠（OEM）與其整個供應鏈合作夥伴之間能夠進行安全、安心的協作。透過增強汽車產業抵禦網路攻擊的能力，VicOne將進一步守護全球所有汽車製造商和供應商的車輛數據資料和隱私安全。