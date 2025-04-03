紘瑒科技榮獲ISO/IEC 27001:2022 (CNS 27001:2023)認證，邁向資訊安全新里程

紘瑒科技近日正式取得國際認可的資訊安全管理系統認證ISO/IEC 27001:2022（CNS 27001:2023）。此項認證證明紘瑒在資訊安全管理方面達到了嚴謹的國際標準，為企業及合作夥伴提供更堅實的信任基礎。

隨著數位轉型與網路安全威脅持續升級，資訊安全成為企業永續發展不可或缺的一環。紘瑒科技積極推動內部管理革新，透過導入國際先進的資訊安全管理系統，從風險評估到資安防護措施均符合ISO/IEC 27001:2022標準要求。此次認證不僅展示了公司在資安領域的專業實力，更強化了市場競爭優勢與客戶信賴。

紘瑒科技為創泓科技全資子公司，專注於將AI技術與資安解決方案深度整合的MSSP（託管安全服務提供商）。致力於為企業提供創新、高效的安全管理服務，整合先進的人工智能技術，實現威脅檢測、事件響應及風險預測的全方位防護。憑藉專業團隊與尖端技術，幫助客戶在快速變化的數位環境中抵禦網路威脅，提升資訊安全水準。我們的使命是成為客戶最信賴的資安夥伴，守護數位資產，推動業務永續發展。

獲得ISO/IEC 27001:2022認證後，紘瑒科技將以更嚴格的標準要求自己，進一步提升資訊系統的安全性、穩定性及應變能力。公司計畫在未來加強內部培訓與持續改進，確保各項資訊安全措施始終符合最新國際標準，並積極與各界夥伴共享安全經驗，攜手共創更安全可靠的數位生態。