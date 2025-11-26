CKmates 從資料庫控管到跨雲資安整合

銓鍇國際CKmates今（2025）年度積極推廣PNPSECURE旗下的資安系統化產品DBSAFER，在市場推廣、導入實績、客戶成功與技術支援等面向皆表現亮眼，因此榮獲PNPSECURE頒發「最強璀璨經銷夥伴」獎項，肯定CKmates於2025年度在DBSAFER生態中的專業能量與市場貢獻。

PNPSECURE是深耕資料庫安全領域的國際資安技術商，並以系統化資料庫安全產品 DBSAFER在全球市場建立良好口碑。DBSAFER由台灣總代理智雲科技正式引進，而CKmates則為其核心經銷夥伴之一。

根據全球知名科技與研究機構IBM發布的2025年《Cost of a Data Breach Report》，全球資料外洩的平均成本已達444萬美元，顯示企業在保護核心資料資產方面承受愈來愈高的壓力，也更加凸顯資料庫行為監控與內控稽核的重要性。

在國際與本地的法規要求下，如GDPR、ISO 27001、金融業消費者資料保護規範，以及台灣金融監理機關對資料庫稽核、操作軌跡與權限控管的提升要求，資料庫行為監控已成為現代企業不可或缺的治理能力。

在此背景下，CKmates過去一年在DBSAFER的推廣、導入與客戶成功支持上表現卓越。不僅協助多家企業完成解決方案部署，更在內控要求、稽核自動化、異常行為偵測 等層面協助客戶取得顯著成效。透過跨產業的專業諮詢、客製化調整與定期健診服務，CKmates協助企業IT同仁有效降低維運負擔，全面提升資料庫治理效率。

憑藉上述成果，CKmates在眾多合作夥伴中脫穎而出，榮獲PNPSECURE頒發的年度「最強璀璨經銷夥伴」殊榮。智雲科技總經理徐涍挺代表原廠PNPSECURE頒發獎項並表示，我們很榮幸能與CKmates並肩合作，共同推動台灣企業的資料安全防護升級。

銓鍇國際董事長暨創辦人何鴻汶也表示，資料安全已成為企業推進數位轉型的核心基礎。我們很高興能與PNPSECURE以及智雲科技共同陪伴客戶強化治理、提升韌性。未來CKmates將持續深化合作，助力更多企業以更高效率與更高安全性的方式管理資料庫環境。