Nutanix 推出自動化災難復原功能，助企業維持業務連續性

Nutanix旗下超融合基礎架構（HCI）軟體和AHV虛擬化平臺推出多項全新功能，以保護業務關鍵應用程式，在突發性系統中斷和災難的情況下仍能保持營運的連續性。新功能包括：用於應用程式和資料復原的高級自動化功能、多網站無縫災難復原（Disastor Recovery，簡稱DR）支援、針對運行於AHV虛擬化平臺工作負載的同步複製、以及透過僅需約20秒的復原時間目標（簡稱RPO）「近同步」複製，來實現趨近於零的資料遺失。

如今，企業生存能力和業務連續性極為重要，確保企業具有強大的復原流程規範已不再只是「nice to have」。然而，希望為關鍵應用程式導入強大災難復原計畫的企業別無選擇，往往只能部署複雜且和本身架構相異的技術，而這些技術通常需要特殊、長期的的管理。Nutanix HCI和AHV推出的全新功能可助力企業交付業務關鍵應用程式，同時大幅降低複雜性和管理成本。

新推出的簡化和自動化災難復原工作的新功能包括：

多網站災難復原：Nutanix現支援多網站災難復原設計，幫助企業在兩個或多個資料中心同時發生故障時能快速復原，同時保持使用者對於應用程式和資料的存取。Nutanix DR利用高級自動化技術消除DR安裝和持續編排的複雜性。應用程式團隊可從意外中斷或資料損壞中快速復原，並透過配置來滿足眾多嚴格的合規性要求。

趨近同步的災難復原：Nutanix現支援近乎同步複製，RPO僅需約20秒，領先現今業界技術3倍。Nutanix是唯一可提供約20秒RPO的HCI供應商。

Nutanix AHV同步資料複製：Nutanix AHV虛擬化平臺現原生支援同步複製或跨多個地點的資料近即時複製。客戶可透過AHV為最重要的工作負載提供高可用性服務，例如虛擬桌面基礎架構、資料庫以及標準伺服器虛擬化。

帶有使用手冊的災難復原編排：最新版本為客戶提供更大的靈活性和端到端復原過程的控制，並藉由精確控制將災難復原資源集中於目標應用程式。

Nutanix香港及台灣董事總經理楊君霈表示，保證業務營運連續性是所有企業的當務之急。然而，大多數企業卻依賴客製化的人工災難復原方法，來防範系統級的IT故障。Nutanix推出的自動化、易於部署的原生災難復原復解決方案專為需保持系統運行的應用程式而打造。