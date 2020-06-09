遠傳、台達、微軟三強聯手　全台首座 5G 智慧工廠

遠傳電信、台達電子、台灣微軟宣布，三方攜手共同打造全國第一個5G智慧工廠。遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長，搭配5G 80MHz連續頻寬，結合台達創新智慧設備以及微軟雲端實力，於台達桃園龜山廠生產線導入AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技三大應用，三強將優勢集結整合展現跨界綜效，將會是全國技術最創新、應用最全面、智能最領先的5G生產線。

預計於台達桃園研發中心展示間打造的5G智慧示範場域，將運用的AGV無人搬運車，透過5G訊號與管理平台交換資料，於生產過程中建立智慧物流調度系統，穩定執行物流搬運工作，大幅縮減物料搬運次數以及人力成本，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能。

台達在智慧產線中率先以三方合作開發的AOI瑕疵檢測設備為示範重點，透過5G高速、低延遲特性，即時傳送製程中檢測產生的巨量高解析度圖片資料，並進行大數據分析，快速遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能。

5G MR遠距廠房管理、維修與監控：去年微軟分別與遠傳及台達簽署全球戰略合作，助遠傳將三大智慧雲服務搭建於微軟Azure上；亦透過部署台達廠房雲端基礎設施、運用AI校準產線良率打造台達智慧工廠。

這次台灣微軟於台達廠房中導入Microsoft HoloLens混合實境與IoT Digital Twins（物聯網數位雙生科技），以5G 串接多設備裝置端輸出訊號，背後透過智慧空間技術（Intelligent Spatial Technology），建立3D視覺模擬（3D Visualization Modeling），讓設備資訊全面可視化，實踐遠端廠房管理、維修與監控之應用，並加速智慧製造的進程。

透過遠傳5G智慧工廠專網，於產線佈建同一網路，利用5G低延遲特性，資料不需經多節點即可回傳，大幅降低傳輸時間，經由遠傳資安等級設計，更能有效監控網路，提供企業最安全的服務。

遠傳總經理井琪表示，遠傳自4G時期，便已奠定紮實的物聯網應用基礎。在全台引頸期盼5G即將開台的時刻，遠傳早已為5G市場做好準備，將以5G低延遲、大連結的技術特性，擴大未來各產業應用領域。本次與台達、微軟等全球性策略夥伴緊密合作，可望開創電信產業新藍海，並帶動產業進入5G新紀元。

台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，台達在智慧城市的領域，包括技術、產品、解決方案等都已進行積極布局，其中的5G供應鏈、智慧樓宇以及智慧工廠領域，我們擁有包括網通設備、電源管理、能源管理、基礎設施等多面向的應用，這次跟遠傳與微軟兩家夥伴打造全國第一個5G智慧示範場域，便是台達深耕5G產業的具體實踐。

台灣微軟總經理孫基康表示，5G啟用結合智慧邊緣，無所不在運算（ubiquitous computing）已正式到來。5G將會對市場帶來大幅變化，它將透過創造萬物互聯、推進產業變革與創新與加速產業數位轉型，逐步改變各產業的營運模式與結構。智慧製造、智慧零售、智慧城市等各種智慧應用將加速發展。面對5G將帶來的產業革命性創新，台灣微軟將持續運用全球夥伴生態系資源，與頂尖科技實力，助產業夥伴搶得市場先機。

本次三強跨界聯手，遠傳以自身5G企業專網，結合台達創新智慧設備以及微軟雲端加AIoT科技，以最創新的技術打造5G垂直場域，為智慧製造劃下一道新舊時代的分界線。