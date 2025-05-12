帆軟一站式平台引領企業決策進化

帆軟軟體（帆軟）舉辦「FineEvent 2025台灣帆軟用戶大會」，以「數智共創．洞見未來」為主軸，發布最新的亞太區數位與智慧戰略藍圖，並發表其領先的一站式商業智慧（BI）解決方案，以倡導並形塑商業智慧文化的先鋒角色，引領企業決策進化。現場也透過眾多議程攜手企業代表與業界專家，共同探索商業智慧的發展趨勢與應用實踐。

數位轉型已成為企業營運與永續發展的核心課題。面對資料分散、洞察延遲、數據難以實際推動創新、永續治理需求提升等挑戰，企業亟需更靈活的數據治理與資料決策工具。帆軟的「亞太數智戰略藍圖」即聚焦於帆軟一站式數據平台帶來的強大解決方案，結合數據人才培育與在地專業技術支援，協助企業強化決策效率與智慧轉型基礎。華城電機、京元電子與王品集團等企業在帆軟的協助下，已成功掌握數據價值並實現智慧決策的轉型目標。

帆軟的三大核心產品FineReport、FineBI與FineDataLink協助企業應對轉型過程中不同階段的數據挑戰，打造從資料整合、洞察應用到即時決策的全方位數據管理與應用平台架構。

FineReport：以高彈性的報表開發與展示能力，為IT部門快速開發需要高頻率產出的常態性報表，同時高品質視覺化呈現專屬高階戰情室，除可自定所需資料和分析範圍外，也支援手機、電腦螢幕與大型螢幕等多裝置顯示，自動調整畫面呈現，確保穩定一致的使用體驗。結合資料整合、互動填報與靈活的視覺化設計，有效強化系統化資料輸出效率與管理價值。

FineBI：除支援整合多種來源資料與分析外，直覺式操作界面大幅降低工具使用門檻，讓業務單位的自助分析能力升級，即時獲取營運洞察，達到決策流程最佳化。同時，憑藉靈活的權限控管與高效協作機制快速擴展資料應用範圍，進一步強化資料應用深度與組織敏捷度。

FineDataLink：以跨系統資料整合與管理解決資料孤島的挑戰，統一企業的資料來源並增強資料處理的一致性與即時性。憑藉高時效資料同步與低程式碼開發等功能，為分析應用建立高品質資料基礎。

相較其他同等級的商業智慧解決方案，帆軟整合全場景的企業級資料應用架構、低技術門檻的直覺式介面設計，以及嚴謹的資料權限管理，建構出完善的一站式平台，並由在地專業團隊提供從需求確認、專案導入到系統維運的全流程支援服務。結合一站式平台的整合力與深耕在地市場的服務模式，帆軟助力企業從基礎資料到即時決策全面發揮數據價值，實現「讓數據成為生產力」的願景。

除了協助企業推進數據轉型，帆軟亦投入推動數據人才培育。針對企業在人才培養認知、訓練機制與組織應用落地等挑戰，帆軟建立涵蓋現狀分析、訓練課程與實戰演練的全方位培訓體系，從思維建立到技能深化，協助企業逐步強化數據文化，推動數據應用普及。多家企業已透過帆軟的平台與培訓雙軌戰略展現數據轉型成效。

全球頂尖頻率控制元件製造商台灣晶技（TXC）過去在數據應用與治理方面，曾面臨數據難以整合、報表開發仰賴IT團隊、分析工具門檻高等瓶頸，限制了數據的即時應用與組織推廣。其透過FineReport與FineBI建立主題式報表中心，簡化開發流程並統一資料格式，同時配合內部培訓，推廣落實全員分析能力。台灣晶技的報表目前已全面自動更新，資料透明度大幅提升外，也顯著縮短決策週期並降低人工維運負擔，成功將數據從單一工具應用轉化為驅動營運效率與預測力的戰略資產。

台灣帆軟總經理王人賢表示，數位轉型趨勢持續加速，數據已成為企業掌握競爭力的核心關鍵。帆軟引領業界的一站式商業智慧平台，已協助超過400家製造、零售、能源、金融等產業客戶推動管理與營運效率躍升。期待與更多企業攜手合作，讓數據價值由內而外融入品牌營運，打造具備敏捷決策力與前瞻視野的現代化組織。