艾思智創推出「創意靈感生成式 AI 解決方案 ADGo」

AI科技新創艾思智創AICE Inc.，命名取自「AI Creative Engine」，致力於將AI結合行銷科技領域的商業化創新，由兩位來自國立臺灣大學畢業的學長學弟共同創辦，結合超過二十年的廣告公關行銷、企業顧問諮詢經驗與獨家AI技術後，先於上海設立並回到臺北做為海外市場首站，並舉辦全球首場的產品上市發佈會，宣布推出全臺第一個專為「廣告行銷創意」垂直場景而生的「創意靈感生成式AI解決方案：ADGo」，主打「多場景、高時效、超水準」三大競爭優勢，ADGo重新定義創意生成方式，任何人都能在15分鐘內獨自完成4A廣告公司級的行銷策略與創意發想，不僅打破生成式AI僅能用於生成文案的限制，更實現全AI工作流的可能性。

曾擔任多家本土與國際級廣告行銷公司策略長、創意及業務負責人，並兩度協助本土廣告公司於兩年內突破十億營收，艾思智創創辦人暨執行長居大維分享他的觀察，創意高度仰賴人的生活感悟、國際視野、實戰經驗與扎實的廣告行銷、文學、社會學、心理學等跨領域知識，以頂級4A廣告公司來說，高階創意人才養成至少需要10年，雖然這的確凸顯人才商業價值，但也反應出高階創意人才註定無法普及到每一間企業的問題。

傳統行銷創意的工作流程包括：接收任務Brief、創意策略企劃、團隊動腦會議，到行銷提案與最終的成果執行，光是在提案前的策略規劃與創意發想，一般就需要耗費8-10位成員至少兩週，總計72小時的工時，員工費用成本高過20萬，反應高工時、低效率始終是產業難以克服的天險。而目前市面上的生成式AI產品，大多只能部分輔助整個創意工作流中，後端執行的文字、圖片或影片生成，卻難以有效賦能前端策略與創意靈感的前置作業，ADGo誕生後，將會徹底顛覆傳統創意工作流程。

創意靈感生成式AI解決方案：ADGo，看準廣告行銷行業長久以來面臨的高階人力缺口與單位時間成本居高不下兩大痛點，以原創MAGICC多智能體創意生成工作流（Multi-Agent Generative IDEA Co-Creation）驅動，就像擁有一個不同職能思維，卻能按照標準作業流程協作的專家團隊；再導入行銷行業知識圖譜與自主研發的混合RAG（Retrieval-Augmented Generation）知識調用技術，讓它能進一步學習、理解，化身一名擁有豐富實戰經驗的行銷企劃總監，具備策略與創意能力。

ADGO內建「市場情報蒐查」、「新品上市前策」、「社群口碑行銷」、「整合行銷創意」四大常見行銷情境模組，任何專業工作者都可以憑一己之力，僅輸入簡單幾句話，就能在一小時內完成市場分析、創意策略發想與方案規劃，將傳統工作流程提升72倍產出效率，除此之外，ADGo採「用量無上限」的訂閱制模式收費，彈性提供年度、季度兩種方案，不會因為按雲端用量收費，導致用戶對使用初期浪費學習成本的擔憂；對於追求成果導向的創意工作者來說，也不必再擔心每一次AI生成的成本壓力，能更安心地獲取無限創意與靈感，讓創意沒有任何侷限。

12位來自業內知名廣告公司、媒體代理商與公關顧問公司的產業專家在ADGo封測階段中，超過半數認為ADGo將可以大幅提升效率，尤其對提升人員產值與滿足客戶多樣性需求的痛點上表示高度認同，而根據電通集團於2024年5月發布的全球廣告支出預測報告顯示，亞太地區2025年的廣告支出將有4.2%增幅，達到2,459億美元的市場規模，如果進一步增加72倍效率，將不僅僅幫助企業降低成本，更能大幅提升創意工作的產能上限。

身兼布爾喬亞公關顧問創辦人與艾思智創共同創辦人鄧耀中引用IBM Watson/M首席科學家Grady Booch認為AI未來不應是Artificial Intelligence（人工智慧），而是Augmented Intelligence（擴增智慧）的觀點表示，ADGo同樣是建立在擴增智慧或靈感的定位上，並不會因此取代人類的專業能力，但善用AI的人才終將取代不善用者，艾思智創的願景是讓行銷創意場景全AI進化，為品牌方、代理商與顧問諮詢業等提供更多、更快、更高品質的創意與行銷策略，成為『行銷第一站』。

正式推出創意靈感生成式AI產品後，艾思智創今也宣布將進軍日本、香港、新加坡市場，擴大AIGI（AI generated IDEA）商業模式的國際版圖，並啟動天使輪募資，將該筆資金用於AI技術研發、市場開拓與人才招募，攜手更多策略夥伴將已被驗證的商業模式，延展到更多長久以來待解決的市場痛點，如：國際案例庫整理、自媒體選題、直播帶貨和公關影響力加速等面向，讓艾思智創成為行銷垂直領域的領航者，從第一哩路到最後一哩路，打造行銷與行銷人的第一站。