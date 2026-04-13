Synology 發布 2026 資料保護趨勢

隨著數位轉型深化與AI趨勢成長，企業的IT架構正經歷前所未有的複雜化；同時來自外部環境的惡意攻擊沒有停歇，持續成為許多組織重點關注的項目。然而，Synology群暉科技在最新公布的《台灣企業資料保護大調查2026》中發現，當前的資安版圖已出現結構性的缺口。

隨著備份資料的安全性日益重要，還有資安風險類型多元化，企業面臨的是，僅做好基礎的備份機制已經不夠，能否在災難發生時快速而且正確地還原，才是滿足韌性的首要指標，更得兼顧符合嚴格的法令規範。這將會為預算與人力有限的IT部門，帶來更加嚴峻的考驗，如果不重新從三大面向重新檢視資料保護架構，過往的防線就難以在關鍵時刻發揮效用。

一、內憂大於外患，硬體故障與人為疏失成營運最大殺手

在2026年的調查數據中，企業最關注的資安風險排名出現了洗牌。高達73.1%的中大型企業將「硬體故障」視為影響程度最高的風險，其次為「人員疏失/異動」（62.6%），而勒索軟體則退居第三（55.3%）。

排名變動的背後，是當前企業的龐大IT基礎架構，勢必會碰到設備老化，或偶有故障發生的情況，稍有不慎就會造成資料遺失。而在人為疏失面向，跨部門同仁的一個無心操作，就可能誤刪大量檔案，或成為勒索軟體趁虛而入的破口，使得IT人員經常得到處救火。不僅如此，受調者頻繁提到多品牌系統管理，還有缺乏相應的自動化機制，都讓日常營運比想像中更耗費人力與心力。因此，企業除了定期關注硬體設備的健康度，更得思考怎麼有效簡化IT的庶務工作。

二、備份與還原效率危機顯現，無法即時還原關鍵資料

當企業整體資料量仍加速上升，資料保護措施的效率表現勢必也要跟上腳步，可是實際觀察台灣企業的現況，幾乎都有備份太久、還原太慢的現象，無論是日常的增量備份，還是當系統出現問題時恢復可用的時間，超過半數的組織得花費1小時以上，皆視為營運風險提高的警訊。確實超過半數企業，都認為當前的資料保護架構，出現備份或還原效率不足的情況，這提醒IT人員在導入或更新解決方案時，應確保擁有最佳的備份技術，以及便於集中管理的操作介面，避免付出了高昂成本，卻換來低落的資料保護效率。