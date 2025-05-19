加速 AI 從雲端到邊緣的全面進化　驅動 AI 無所不在的未來

COMPUTEX 2025盛大展開之前，Arm於5月19日盛大舉辦前瞻技術高峰演講。Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey，以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講，並邀集來自NVIDIA及聯發科技生態系夥伴，共同探討如何攜手創新，開創智慧運算新紀元。

Bergey表示，AI正以前所未有的速度改變世界，Arm與其合作夥伴持續在硬體與軟體層面推動創新，打造高效率、可擴展的運算平台。隨著AI訓練與推論需求大增，Arm架構正快速成為資料中心主流。AWS、Google和Microsoft也都持續擴展自家基於Arm運算平台的資料中心晶片，Arm預估在2025年，出貨給主要的超大規模資料中心業者的新伺服器晶片中，有近50%將採用Arm架構。

在邊緣端及消費性裝置方面，Arm運算平台正驅動AI PC與智慧型手機市場的持續進化。Arm強調，當下AI PC的設計正日益接近現代智慧型手機。而在全球已有超過99%的智慧型手機採用Arm架構的基礎上，Arm預期在2025年PC與平板出貨佔比將達40%。

除了硬體創新，Arm也持續投資軟體生態系，協助全球2,200萬名開發人員更快、更簡單地建構AI應用。自去年COMPUTEX推出KleidiAI軟體函式庫以來，該套件已整合至多個主流AI框架，並已累計超過80億次安裝，進一步最佳化各式裝置在音訊、影像、文字與影片等多模態AI工作負載的表現。

Bergey強調，AI時代是一場千載難逢的機遇，唯有仰賴產業生態系的深度協作與持續創新，才能真正釋放AI潛能。Arm將持續以自身強大的運算平台，為全球科技轉型提供動能，實現AI無所不在的未來。