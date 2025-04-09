超越連接：5G 和 AI 如何重塑企業未來

想像一個工廠，幾乎所有設備都連接到5G網路：機器手臂協同運作，零件向總部發送狀態訊號。員工監控效能，查看故障機器並接收即將發生的網路攻擊警報。當加入AI技術後，這些連網設備可以即時做出決策，員工將獲得預測性維護警告，並且威脅偵測也能完全自動化。

這就是所期待的未來，當AI和5G這兩大革命性技術相互結合，徹底改變企業與產業的運作方式。5G正引領進入一個幾乎所有事物都能連結的世界，從路燈到貨櫃，所有裝置都能以極快的速度、低延遲與高密度進行連線。當AI加入其中，這種超高速連線便擁有了智慧。當AI賦予5G即時預測問題並自我優化的能力時，你就擁有了前所未見的業務轉型配方。

這種轉變已經在各個產業中發生。Palo Alto Networks資深副總裁暨網路安全總經理Anand Oswa最近與一家電信公司的高層會面，該公司正將AI與5G結合，打造智慧5G網路。這些網路不僅運行速度驚人，還具備自我調整的能力，透過機器學習演算法持續分析網路效能、預測流量並自動優化，確保用戶隨時享有最佳的連線品質。

汽車產業同樣也從這種結合中受益，智慧車與自駕車利用5G與其他車輛及周圍基礎設施進行通訊，同時透過AI即時處理所有感測器資料，讓駕駛變得更安全，並實現自動導航。如今，自駕車越來越普及，正逐步在全球各大城市中落地。

隨著關鍵基礎設施持續老化以及來自國家級威脅行為者的攻擊日益增多，全球各地的政府領袖正積極升級關鍵基礎設施，引入智慧解決方案。透過將5G和AI整合到基礎設施中，現在能夠連結並優化所有事物，包括交通號誌、公共運輸、港口、水資源管理系統與廢棄物處理系統。沒有5G的速度與AI的智慧結合，這一切都無法實現。然而，這個充滿機會的未來同時也伴隨著風險。AI與5G的交匯帶來了新的攻擊向量，必須時刻保持警覺並做好防護。

美國政府報告指出，中國的國家級威脅行為者集團已對美國的關鍵基礎設施造成破壞，包括電信服務。2024年2月，報導指出，中國國家支持的威脅行為者集團「Volt Typhoon」入侵了多個美國關鍵基礎設施機構。最近，Salt Typhoon也成功入侵多家電信公司，包括網路服務提供商。這些攻擊的最終目的似乎是竊取資料、潛伏於受害者的IT環境中以發動未來攻擊，或是兩者兼有。

這只是對那些最能從5G和AI交匯中獲益的關鍵基礎設施所遭遇的真實攻擊的冰山一角。事實上，Palo Alto Networks的研究人員發現，2023年，多數（70%）的工業組織都曾是網路攻擊的受害者，其中四分之一的受訪者經歷了營運中斷。這些技術的重要性與強大功能，使其成為惡意行為者眼中的重點攻擊目標。