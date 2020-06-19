SAS 與微軟接手，以雲端分析與人工智慧助企業轉型

微軟與SAS宣佈雙方成為多項技術與市場策略聯盟的合作夥伴。未來企業將能夠輕鬆在雲端執行SAS分析，擴展商業解決方案，藉以實踐數位轉型發揮企業核心價值。

成為合作夥伴的雙方將把SAS的分析產品和產業解決方案移轉到Microsoft Azure上，讓後者成為SAS Cloud的首選雲端供應商。SAS的產業解決方案和專業知識也會為微軟於金融服務、保險、醫療與其他產業的客戶帶來附加價值。

此一策略合作建立於將SAS整合在Azure、Dynamics 365、Microsoft 365 和 Power Platform等微軟雲端解決方案上，支援兩家公司進一步實現人工智慧和分析平民化（democratize）的願景。

這次合作包括架構於Azure上的SAS雲端原生產品SAS Viya最新版本、將SAS高度著稱的詐欺防制、風險管理以及零售等產業解決方案整合到Azure Marketplace，以協助客戶改善生產效率及優化業務成果。此外，微軟和SAS也攜手整合SAS分析功能，包含各產業專屬模型於Azure和Dynamics 365內，並且發展跨產業的全新整合性解決方案，提供原生即整合SAS服務的能力。

如此更進一步的整合，讓SAS客戶能運用雲端的擴充性和靈活性來處理人工智慧和分析的運算工作。例如，微軟和SAS可藉由整合Azure IoT平台與SAS邊緣至雲端（Edge to Cloud）物聯網分析與人工智慧功能，來協助客戶應對更大規模利用物聯網所產生的巨量資料。美國北卡羅萊納州的卡瑞鎮（Cary）目前正使用由微軟和SAS聯手推出的物聯網服務，來運作一個重大的水災預測解決方案。

透過策略行銷合作，更多 SAS 產品和解決方案將會於今年下半年會推出。SAS和微軟客戶將可藉此解決一些重大且高度複雜的分析挑戰，同時能促進持續創新。SAS也承諾致力於使用Microsoft 365和Dynamics 365來支援其內部營運。