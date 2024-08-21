2024亞太區域網路治理論壇

亞太區域網路治理論壇（Asia Pacific Regional Internet Governance Forum，APrIGF 2024）假台北台大醫院國際會議中心舉行，此次論壇由財團法人台灣網路資訊中心（Taiwan Network Information Center，TWNIC）主辦，並由數位發展部支持，並得到APrIGF多方利害關係人指導小組（Multi-Stakeholder Steering Group，MSG）及APrIGF秘書處DotAsia的協力合作，與台灣網路治理論壇（Taiwan Internet Governance Forum，TWIGF 2024）聯合舉辦，這一結合將為亞太網路社群帶來更豐富的內容和交流機會，論壇將基於數位網路永續發展的原則，深入討論塑造負責任的網路治理、韌性與安全，以及人工智慧等新興科技等全球矚目關切議題。

蕭副總統美琴今日參加開幕典禮。蕭副總統表示，在未來，臺灣仍將善用科技解決社會問題，用社會需求帶動數位轉型，在數位及科技發展過程中優先考慮民眾需求，以人和社會為服務對象，善用科技解決社會問題，以社會需求帶動數位轉型，建構以人為本的數位新社會，建立更全面且前瞻的科技治理及數位治理。

數位發展部黃彥男部長致詞時表示，人工智慧等新興科技是對數位經濟相當重要的新平台，但科技發展也帶來了許多需要解決的新興議題，像是詐騙與假新聞。網路治理對於未來的經濟發展或是監管都十分重要，因此期待這次會議可以討論如何更好的治理網路，一同打造更值得信任的網路空間。黃彥男強調，數位經濟是台灣未來經濟成長的主要動力，我們必須在這一領域取得領先地位，並通過建設AI生態系統，來支持各行各業的數位轉型。

由聯合國秘書長任命的網路治理論壇領導小組主席Vint Cerf ，同時也是TCP/IP協議和全球網際網路架構的共同設計者，在開幕典禮致辭中表示，在當前新興科技迅速發展的時代，尤其是由機器深度學習所驅動的人工智慧技術，已經成為網路治理中不可忽視的議題之一。這些技術所帶來的挑戰和議題，促使我們重新思考如何應對新興科技所產生的影響。今年於台北舉行的亞太區域網路治理論壇（APrIGF），將深入探討這些關鍵議題。我堅信，通過這樣的對話，我們將能夠促成更具創新性與包容性的成果。Cerf強調，作為全球網路治理的重要平台，亞太區域網路治理論壇所提出的意見和觀點，將為聯合國目前正在討論的『全球數位協議』（Global Digital Compact）提供亞太地區的網路社群見解，並為未來的網路生態奠定堅實的基礎。

APrIGF 2024年會的主題為「演變的生態系統，持續的原則：形塑負責任的網路治理」（Evolving Ecosystems, Enduring Principles: Shaping Responsible Internet Governance），涵蓋以下四個主題軌跡：安全與信任（Security & Trust）、韌性（Resilience）、網路相互操作性（Interoperability）、新興科技的倫理治理（Ethical Governance of Emerging Technologies）。

TWIGF 2024的主題則為「重新思考網路治理：人工智慧、韌性、永續、安全」（Rethinking Internet Governance: Artificial Intelligence, Resilience, Sustainability, and Security），涵蓋以下主題軌跡：人工智慧的開發與應用（The Development and Application of Artificial Intelligence）、韌性與永續（Resilience and Sustainability）、安全（Security）。