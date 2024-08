2024亞太區域網路治理論壇

亞太區域網路治理論壇(Asia Pacific Regional Internet Governance Forum,APrIGF 2024)假台北台大醫院國際會議中心舉行,此次論壇由財團法人台灣網路資訊中心(Taiwan Network Information Center,TWNIC)主辦,並由數位發展部支持,並得到APrIGF多方利害關係人指導小組(Multi-Stakeholder Steering Group,MSG)及APrIGF秘書處DotAsia的協力合作,與台灣網路治理論壇(Taiwan Internet Governance Forum,TWIGF 2024)聯合舉辦,這一結合將為亞太網路社群帶來更豐富的內容和交流機會,論壇將基於數位網路永續發展的原則,深入討論塑造負責任的網路治理、韌性與安全,以及人工智慧等新興科技等全球矚目關切議題。

蕭副總統美琴今日參加開幕典禮。蕭副總統表示,在未來,臺灣仍將善用科技解決社會問題,用社會需求帶動數位轉型,在數位及科技發展過程中優先考慮民眾需求,以人和社會為服務對象,善用科技解決社會問題,以社會需求帶動數位轉型,建構以人為本的數位新社會,建立更全面且前瞻的科技治理及數位治理。

數位發展部黃彥男部長致詞時表示,人工智慧等新興科技是對數位經濟相當重要的新平台,但科技發展也帶來了許多需要解決的新興議題,像是詐騙與假新聞。網路治理對於未來的經濟發展或是監管都十分重要,因此期待這次會議可以討論如何更好的治理網路,一同打造更值得信任的網路空間。黃彥男強調,數位經濟是台灣未來經濟成長的主要動力,我們必須在這一領域取得領先地位,並通過建設AI生態系統,來支持各行各業的數位轉型。

由聯合國秘書長任命的網路治理論壇領導小組主席Vint Cerf ,同時也是TCP/IP協議和全球網際網路架構的共同設計者,在開幕典禮致辭中表示,在當前新興科技迅速發展的時代,尤其是由機器深度學習所驅動的人工智慧技術,已經成為網路治理中不可忽視的議題之一。這些技術所帶來的挑戰和議題,促使我們重新思考如何應對新興科技所產生的影響。今年於台北舉行的亞太區域網路治理論壇(APrIGF),將深入探討這些關鍵議題。我堅信,通過這樣的對話,我們將能夠促成更具創新性與包容性的成果。Cerf強調,作為全球網路治理的重要平台,亞太區域網路治理論壇所提出的意見和觀點,將為聯合國目前正在討論的『全球數位協議』(Global Digital Compact)提供亞太地區的網路社群見解,並為未來的網路生態奠定堅實的基礎。

APrIGF 2024年會的主題為「演變的生態系統,持續的原則:形塑負責任的網路治理」(Evolving Ecosystems, Enduring Principles: Shaping Responsible Internet Governance),涵蓋以下四個主題軌跡:安全與信任(Security & Trust)、韌性(Resilience)、網路相互操作性(Interoperability)、新興科技的倫理治理(Ethical Governance of Emerging Technologies)。

TWIGF 2024的主題則為「重新思考網路治理:人工智慧、韌性、永續、安全」(Rethinking Internet Governance: Artificial Intelligence, Resilience, Sustainability, and Security),涵蓋以下主題軌跡:人工智慧的開發與應用(The Development and Application of Artificial Intelligence)、韌性與永續(Resilience and Sustainability)、安全(Security)。