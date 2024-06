明基佳世達 2024 COMPUTEX 聚焦 Smart + AI Now

2024 COMPUTEX登場,明基佳世達集團今年以「Smart+ AI Now」主軸,透過AI科技為各產業賦能,加速場域應用系統整合創新,全面展示跨餐飲、教育、企業、交通、製造、網通、娛樂生活等七大領域AI智慧解決方案,更彙集超過20場AI應用講座,大力助攻客戶接軌AI應用新世代。

明基佳世達集團董事長陳其宏表示,AI創新應用成功落地的最大關鍵因素為算力、算法和數據,能夠在市場上提供整合的解決方案商為數不多。明基佳世達集團成員企業在不同領域厚植技術能量,於七大智慧領域具備AI戰力。今年將是整合元年,共同協助客戶掌握市場需求痛點,接軌進入AI應用新世代。

2024 COMPUTEX明基佳世達集團公司眾多首次展出精采方案介紹如下:

星益欣與拍檔科技,展出全球唯一3-in-1 Kiosk AI點餐機、AI全自動智慧餐廳。透過AI行銷推薦、多國語菜單生成、語音辨識點餐等功能,整合AI送餐機器人,讓AI應用落地,提供餐飲業者門市自動化方案,協助數位轉型、解決缺工困境。

逐鹿數位全球首次亮相的「AI智慧飯店解決方案」,是多語系旅宿飯店業專用之全方位管家系統,結合AI大數據和RPA等技術提供完整串接前後台,緩解結構性缺工難題亦間接推動業者綠色轉型。

典通DSIGroup的智慧潛客辨識系統ConPer Eagle,利用AI即時分析來客影像,鎖定銷售目標對象,為銷售員提供最佳溝通策略,提高精準行銷和交叉銷售成功率,同時適用於無銷售人員的零售場域,達到「智慧導購」的目標。

BenQ展出以「隨心所欲實現理想的智慧教學Teach your way」為主題的教育創新解決方案。搭載AI技術且獲得EDLA認證互動觸控顯示器(Interactive Flat Panel,IFP),透過不斷創新的技術提升學生學習力,也為教育環境帶來更多可能性。

IT智能化最佳夥伴-MetaAge邁達特致力推動數位轉型、ESG雙效合一的IT智能化解決方案。首度亮相建基於Microsoft Azure AI技術的AI/Data整合應用項目,包含企業KMS AI平台、AI客服對答、AI會議語音紀錄生成、AI虛擬主播等多元應用場景。

Google Cloud菁英級合作夥伴雲服務商-Epic Cloud聚上雲,鎖定企業商情洞察需求,將首次亮相採用Google Cloud & AI技術所開發的「Bizinfo企業商情AI平台」,可一站式獲得上市櫃公司核心資訊,以制定更高效的業務拓展與銷售策略。

八維智能「AI in the Box」提供了一個內建多功能AI解決方案的企業私有雲伺服器。這些解決方案包括大型語言模型、檢索增強生成(RAG)技術、對話機器人生成器,以及專為架構複雜工作流程的無碼式服務流平台。任何企業級AI解決方案必須能傳遞企業特定內容及處理企業工作流程,並在符合資訊安全的環境中運作,AI in the Box提供了一個理想的選擇。