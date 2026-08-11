全球威脅情報即時同步　打造企業主動式資安防禦

隨著勒索軟體、惡意網站、釣魚攻擊與C&C通訊持續增加，企業面臨的挑戰已不只是防火牆是否存在，而是，是否能即時掌握最新威脅情報？是否能快速封鎖惡意IP與域名？是否能在攻擊發生前完成防護？

DefenseCloud與Defense Trust結合雲端威脅情報與地端防禦機制，協助企業建立主動式、持續更新的安全防護架構。DefenseCloud透過即時全球威脅情資，將百萬筆攻擊來源視覺化呈現在世界地圖上，協助企業快速掌握威脅熱區與攻擊趨勢，平台已涵蓋224個國家，並持續更新全球情資，讓企業即時辨識高風險來源、提前部署防禦。透過可視化介面與即時統計，企業可清楚掌握威脅分布與規模，並依據風險熱區進行策略防護，如流量控管、異常連線阻擋或自動化防禦整合。

Defense Trust提供最全面的IP和Domain威脅資料庫，有效攔截超過80%的已知惡意網站（網路釣魚、惡意軟體下載、殭屍網路、C&C連線），採用Inline模式進行高速比較並減少網路延遲，可以更準確地監控情資資料庫每天更新，是業界最快、誤報率近乎零，完全自動化的過程，最大限度地減少人力維護，內建硬體旁路機制與軟體旁路減少了設備故障或電源故障時的生產停機時間。

無需人工蒐集與匯入黑名單，DefenseCloud與Defense Trust提供：

威脅情報自動更新

即時同步至地端設備

可視化威脅分析報表

簡化資安維運流程

讓企業以更少的人力，獲得更即時、更完整的威脅防護能力。

防範勒索軟體與惡意下載：阻擋已知惡意網站與惡意IP。

防止釣魚網站攻擊：避免員工誤點擊偽冒網站。

偵測異常外部連線：快速發現可疑C&C通訊行為。

強化零信任防護架構：建立持續更新的威脅情報防禦機制。

Enterprise Custom是一套「完全客製化」的威脅情報（Threat Intelligence，TI）雲端服務，專為大型企業打造的專屬威脅情資平台，整合企業自有與全球情資，依需求提供無限制資料量與UGUARD TI整合，高度客製化防禦機制。