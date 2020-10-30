TUV NORD 與安華聯網助研華取得 IEC 62443-4-1 認證

隨著5G的應用在企業專網、城市、工廠與關鍵基礎等設施，對於資訊安全要求逐漸提升，全球物聯網智能系統與嵌入式平台產業之領導廠商研華科技，在2020年9月取得IEC 62443-4-1證書；IEC 62443標準為國際電工組織委員會（IECEE）所推出的工業自動化控制資安系列標準，從政策、組織、流程、系統至零組件都有完整資訊安全規範，遵循IEC 62443標準制定的準則，企業可大幅降低遭受網路攻擊的機會。

安華聯網是連網產品資安合規解決方案的國際領導廠商，自2018年即協助研華科技導入產品安全開發制度，並於2020年實施IEC 62443-4-1（Secure product development lifecycle requirements）標準，由TUV NORD台灣執行驗證，協助研華科技取得IEC 62443-4-1證書，TUV NORD台灣為IECEE所認可也是目前亞洲區唯一的IEC 62443 CBTL，研華科技這次順利取得IEC 62443-4-1證書，除了結合TUV NORD台灣在地化的服務以及安華聯網所導入的資訊安全架構外，研華本身對於資訊安全的重視與投資包含資訊安全防護到資訊產品安全的開發，這些都加速研華科技取得IEC 62443-4-1認證時間。

2018年IECEE官網全球第一張IEC 62443證書是由TUV NORD發出，2019年時通過此標準的廠商是個位數字，但2020年取得IEC 62443的廠商是呈現倍數增長，並且許多全球大廠紛紛通過此認證，這表示各國對於OT領域的資訊安全更為重視，而工業控制的產品有別於一般家用型的產品，應用的廠景大多在機房、工廠、關鍵基礎設施當中，這些地點當發生停擺或是被駭客攻擊時損失與影響層面將無法估計。

TUV NORD集團大中華區副總裁葉政治表示，資訊安全受到國際大廠的重視，大廠將未來將要求供應鏈導入，使其購買之產品從開發到完成都具備資訊安全，IEC 62443的導入與驗證更是未來全球工業控制標準不可或缺的驗證之一，TUV NORD台灣致力協助客戶產業升級，協助產業鏈一同進步與成長並提升產業價值，進而拓展國際市場。