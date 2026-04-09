NetApp 與 Elastio 攜手打造多層防護　強化勒索軟體防護韌性

NetApp與Elastio宣布攜手協助企業強化網路韌性，透過從正式營運儲存到資料復原的多層防護機制，全面提升防護能力。資安團隊必須為每一層技術架構中可能面臨的威脅做好準備，包括那些在生產環境中潛伏、並最終藏匿於快照與備份中的勒索軟體。現今的勒索軟體具備進階隱匿能力，可避開傳統防護機制，在警示觸發前滲透至備份資料。

Elastio的核心技術「可驗證復原控制（Provable Recovery Control）」將整合至NetApp勒索軟體韌性服務（NetApp Ransomware Resilience）中，並以「由Elastio驅動（Powered by Elastio）」的NetApp勒索軟體韌性服務形式提供，透過深度檔案檢測技術檢視快照。結合雙方優勢，此服務提供從勒索軟體偵測到資料復原的端對端韌性，確保採用的復原點皆經過持續驗證，安全無虞。

NetApp資料服務事業部資深副總裁暨總經理Gagan Gulati表示，在制定全方位網路資安策略時，儲存層應成為核心考量。透過就地保護資料，我們將保護儲存提升為防禦勒索軟體等網路威脅的重要環節。然而，企業在營運韌性與持續性上的風險過高，無法僅依賴單一防護層。透過與Elastio合作，我們能夠為企業提供另一項防禦利器，保護其最關鍵的資料資產。

NetApp勒索軟體韌性服務：在資料層即時偵測並遏制勒索軟體，建立不可篡改的快照，引導復原流程，並持續評估橫跨ONTAP環境的勒索軟體防護狀態，也透過自主勒索軟體防護（ARP）執行異常行為偵測。

Elastio可驗證復原控制：對ONTAP快照執行深度檔案檢查，偵測零日攻擊、分階段惡意程式與隱匿型資料損毀。無需代理程式，即可持續識別最後已知的乾淨復原點。

透過此次合作，Elastio的可驗證復原控制功能將直接整合至NetApp勒索軟體韌性服務服務中；無需額外採購或更動架構，即可全面強化網路韌性。

Elastio執行長Naj Husain表示，多數組織總是在最糟的時機，也就是事件爆發當下，才驚覺復原資料已經受損。此時，備份是否乾淨不再只是理論問題，而是迫在眉睫的挑戰。我們的聯合解決方案，能在事件發生前就告訴客戶備份資料是否受損，而非等到危機爆發後才被動驗證。

由Elastio驅動的NetApp勒索軟體韌性服務預計於近期推出，首波支援Amazon FSx for NetApp ONTAP，隨後將拓展至其他ONTAP環境。Amazon FSx for NetApp ONTAP是全受管雲端服務，建置於NetApp廣受歡迎的ONTAP檔案系統之上，提供高度可靠、可擴展、高效能且功能豐富的檔案儲存空間。