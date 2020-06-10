圓展 USB 視訊協作解決方案獲微軟認證

圓展科技宣布與微軟合作，創新研發可與微軟應用軟體完美相容的視訊會議技術。圓展將提供一系列經微軟認證可相容於Microsoft Teams的USB雲端視訊會議攝影機，配備HD攝影機、專業級喇叭及麥克風，僅須透過一條USB線，即可輕鬆連接任何搭載Windows 10作業系統的電腦。

圓展與微軟的合作，跨越視聽的重重考驗，為Microsoft Teams工作平台提供生動的HD視訊和出色的音效。首批通過微軟認證的產品AVer CAM540和AVer CAM520 Pro通過Microsoft Teams嚴格的標準測試，檢驗音效和視訊品質，確保產品能與Microsoft Teams完美整合。

圓展隨插即用的USB雲端視訊會議攝影機擁有國際大獎肯定的外型設計，出色的HD視訊影像、令人驚豔的音效、流暢的PTZ運作及直覺化的使用者經驗；圓展的創新技術為微軟使用者帶來任何會議室都適用的高品質、經濟實惠且完美相容的視訊協作解決方案。

透過這次的合作，圓展提供直覺式、專業可靠的視訊會議設備，與微軟軟體完美相容，為Microsoft Teams的使用者大幅提升會議室體驗。圓展企業級視訊會議解決方案擁有SmartFrame智能自動對焦框選功能、True WDR超高感度感光器、IP遠端管理及串流等創新技術，有效提升專業度。