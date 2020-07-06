紅帽強化 Ansible 自動化解決方案 滿足企業需求

紅帽宣布強化Ansible自動化解決方案，包含最新版本的紅帽Ansible自動化平台，以及自動化中樞（Automation Hub）上提供的新版紅帽認證Ansible內容集合庫。新版Ansible協助企業將自動化擴展到新領域、加速生產及跨團隊合作效率，而紅帽開發、測試和支援的新版Ansible內容集合庫，讓企業獲取最新的自動化內容。

紅帽Ansible自動化平台能在企業需要時提供最新的Ansible創新技術和解決方案，同時滿足生產就緒的工作負載安全功能需求，加速企業實現自動化。最新版本的紅帽Ansible自動化平台除了提供Ansible 內容集合庫，也包含Ansible Tower 3.7、自動化服務目錄以及Automation Analytics的更新內容。

自動化需求不斷演變，企業本身也需要擁有擴充自動化功能的能力，才能更快速且安全地拓展新業務領域。2019年秋季與紅帽Ansible自動化平台一起推出的Ansible內容集合庫，提供一套不斷更新的自動化內容，協助企業更快速取得成效。企業也能透過重複大規模使用Ansible內容，來增進維護和使用自動化技術的效率。

隨著Ansible 內容集合庫的推出，紅帽也釋出17個由紅帽編寫並支援的新集合庫。這些集合庫可供許多網路、安全和雲端夥伴使用，包含Amazon Web Services（AWS）、Arista、思科（Cisco）、IBM、Juniper、 Splunk和VyOS 等平台。這些功能都經紅帽屢獲殊榮的支援團隊測試過，能提升企業佈署自動化技術的信心。為了讓企業能輕易取得最新可用的集合庫，這些集合內容不會隨著Ansible產品同步推出。加入了這些最新編寫的集合內容後，目前自動化中樞中共有49個紅帽和夥伴提供和認證的集合庫。

Ansible內容集合庫除了協助夥伴擴大自動化應用範圍，更能進一步整合紅帽的管理產品。新的集合包含：

Ansible Tower內容集合庫：協助企業大規模組態、管理和營運Ansible Tower環境。使用者能透過此集合庫創造和修改主機庫存資訊、認證和Ansible Tower工作樣板，也能推出和控管Ansible Tower內部工作項目。

紅帽Insights 內容集合庫：藉由紅帽Insights API協助企業將手動工作自動化，透過動態匯入的主機庫存資訊，將包含安裝和註冊風險管理工具Red Hat Insights、執行Ansible Playbooks問題補救，以及與Ansible Tower整合，將合規行為自動化。

紅帽Satellite 內容集合庫：紅帽Satellite API助企業將手動工作自動化。使用者可以自己從頭到尾建立並組態一個Satellite環境，並透過Ansible提供完整的紅帽 Satellite端到端自動化管理。

最新的紅帽 Ansible 自動化平台除了包含Ansible 內容集合，也提供新版或強化功能，協助新舊使用者簡化自動化的流程，也持續提升Ansible的速度和彈性。