VMware vSphere 7 加速企業應用現代化

VMware宣佈VMware vSphere 7已正式推出。重新建構為採用Kubernetes API的開放平台,為開發人員和運維人員提供類似雲端的體驗。

當今企業客戶的需求不斷演變,IT不僅要提供基礎架構敏捷性,同時也要保證安全性、效率和彈性,為了充分從應用現代化中獲益。VMware vSphere 7為現代混合雲提供基本服務,支援針對人工智慧、機器學習及業務關鍵型現代化應用的運算環境。

透過VMware vSphere 7,IT維運團隊可從簡化生命週期管理功能、全新強化的安全功能、全新以應用為中心的管理功能,並針對雲端、資料中心和邊緣環境提供一致運維的統一平台中獲益。VMware vSphere 7測試版已經過約1000名客戶的廣泛測試。全新功能和特性包括:

:通過使用所需的狀態模型,vSphere管理員可以一次性創建配置、應用配置並持續實現輕鬆監控,防止配置漂移。這簡化了生命週期管理、vSphere軟體補丁和韌體升級。

:新版本導入vSphere Trust Authority,針對敏感工作負載提供遠端認證。此外,使用配備活動目錄聯合服務(ADFS)的身份聯合功能,幫助保護連結和帳戶管理安全。

:所有應用都將從VMware vSphere 7增強功能中獲益,其中包括DRS的重要改進、vMotion增強以及對持續性記憶體(PMEM)功能的增強支援。此外,人工智慧、機器學習和其他應用可透過GPU硬體,利用GPU彈性資源池提高利用率。

:採用Kubernetes全新重構,已針對基於容器的現代化工作負載和基於虛擬機器的現有工作負載優化,可同時運行這兩種負載。配備Kubernetes的vSphere 7支持VMware Cloud Foundation Services以提升開發人員效率,首先將僅通過VMware Cloud Foundation 4提供。

:僅在vSphere 7 withKubernetes中(透過VMware Cloud Foundation 4提供)可用,幫助VI管理員將多個物件組織到一個邏輯組中,然後將策略應用於整組。例如,管理員可將安全性原則和儲存限制應用於表示應用的一組Kubernetes集群,而非單獨應用于所有集群。

VMware vSphere 7將有兩種配置。一種配置是包括VMware vSphere Enterprise Plus Edition在內的針對基於虛擬機應用的多個版本(Edition);另一種配置是VMware vSphere with Kubernetes,將配合VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu提供,且支援基於容器和虛擬機的應用。VMware Cloud Foundation 4預計將於2020年5月1日前推出。