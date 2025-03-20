NVIDIA 開箱即用的 AI 超級電腦　助企業建造 AI 工廠

NVIDIA發表最先進的企業級人工智慧（AI）基礎架構：採用NVIDIA Blackwell Ultra GPU構建的NVIDIA DGX SuperPOD，針對尖端代理型AI推理，為各產業企業提供AI工廠超級運算能力。

全新的NVIDIA DGX GB300與NVIDIA DGX B300系統內建NVIDIA網路技術，協助企業提供開箱即用的DGX SuperPOD AI超級電腦，不僅精度達FP4，且具備更快的AI推理速度，大幅加速AI應用的詞元生成。

AI工廠針對代理型、生成式與實體AI工作負載提供專用基礎架構，為實際作業環境中的應用，提供AI預訓練、訓練後和測試階段擴充所需的大量運算資源。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI發展迅速，企業紛紛積極打造可擴充的AI工廠，以滿足推理AI與推論時間擴展的處理需求。NVIDIA Blackwell Ultra DGX SuperPOD為代理型與實體AI時代，提供開箱即用的AI超級運算系統。

DGX GB300系統採用NVIDIA Grace Blackwell Ultra超級晶片，其中包含36顆NVIDIA Grace CPU與72顆 NVIDIA Blackwell Ultra GPU，此外還搭載專門設計的機架級液冷式架構，可實現先進推理模型的即時代理回應。

氣冷式NVIDIA DGX B300系統採用NVIDIA B300 NVL16架構，協助各地的資料中心滿足生成式與代理型AI應用的運算需求。

此外，為因應對於先進加速基礎架構日益增長的需求，NVIDIA 推出了NVIDIA Instant AI Factory，這是一項採用由Blackwell Ultra驅動的NVIDIA DGX SuperPOD的託管服務。Equinix將率先在全球45個市場於其預先配置液冷式或氣冷式AI就緒資料中心，提供全新的DGX GB300與DGX B300系統。

搭載DGX GB300的DGX SuperPOD系統，可擴充至數萬顆NVIDIA Grace Blackwell Ultra超級晶片，並採用NVIDIA NVLink、NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand與NVIDIA Spectrum-X 乙太網路技術連接，為運算資源最吃重的工作負載，大幅提升訓練與推論效能。

DGX GB300系統可提供比使用NVIDIA Hopper系統建立的AI工廠高出70倍的AI表現，而且搭載38 TB高速記憶體，讓代理型AI與推理應用的多步驟推理，實現無與倫比的大規模效能。

每個DGX GB300系統中的72顆Grace Blackwell Ultra GPU皆採用第五代NVLink技術連接，透過NVLink Switch系統打造出超大共享記憶體空間。

每個DGX GB300系統皆搭載72個NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，實現高達800Gb/s的加速網路速度，效能是前一代的兩倍。18個NVIDIA BlueField®-3 DPU搭配NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand或NVIDIA Spectrum-X Ethernet，可為大規模AI資料中心加速效能與效率，並提升安全性。

NVIDIA DGX B300系統是一個AI基礎架構平台，可幫助每個資料中心實現節能的生成式AI與AI推理技術。採用NVIDIA Blackwell Ultra GPU加速，AI推論效能速度較Hopper世代提升11倍，訓練則加速4倍。每個系統皆提供2.3 TB的HBM3e記憶體，而且搭載先進的網路技術，採用8個NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC和2個 BlueField-3 DPU。

為了讓企業能夠將基礎架構的管理與運作自動化，NVIDIA還推出NVIDIA Mission Control這款適用於Blackwell架構DGX系統的AI資料中心營運與協調軟體。

NVIDIA DGX系統支援NVIDIA AI Enterprise軟體平台，協助建置和部署企業級AI代理。範圍包括NVIDIA NIM微服務，例如發表的全新NVIDIA Llama Nemotron開放式推理模型系列，以及用於協調及最佳化AI代理效能的NVIDIA AI Blueprints、架構、函式庫與工具。

NVIDIA Instant AI Factory為企業提供的Equinix託管服務，採用Blackwell Ultra驅動且內含NVIDIA Mission Control軟體的NVIDIA DGX SuperPOD。

透過Equinix遍佈全球各地的專用設施，這項服務可為企業提供配置齊全且能夠生成資訊的AI工廠，並針對先進的模型訓練與即時推理工作負載進行最佳化，省去好幾個月的部署前基礎架構規劃時間。