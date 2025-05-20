英特爾發表用於 AI 和工作站的新 GPU

英特爾於2025 COMPUTEX前夕，發表一系列為專業使用者和開發者設計的新一代顯示晶片和AI加速器，發表內容包括：新的Intel Arc Pro B系列顯示晶片、Intel Gaudi 3 AI加速器、Intel AI Assistant Builder。

英特爾本週產品發表會恰逢其在台灣成立40週年。這四十年來，英特爾與全球最具活力的科技產業生態系之一，在x86架構上攜手合作、創新與共創成功。隨著高效能AI應用與更高運算力的需求日益成長，x86架構將持續發揮關鍵角色，加速客戶與使用者的創新。

英特爾執行長陳立武表示，過去四十年來，因為台灣生態系與英特爾之間強大的夥伴關係，才能不斷推動創新，為世界帶來更美好的改變。在此重申對合作夥伴的承諾，致力打造一個嶄新的英特爾。將與合作夥伴緊密合作，共同創造出讓企業滿意，並掌握未來機會的卓越產品。」

全新Intel Arc Pro B60和B50顯示晶片採用Xe2架構，配備英特爾Xe矩陣延伸指令集（Intel Xe Matrix Extensions，XMX）AI核心和先進光線追蹤單元，為創作者、開發者以及工程人員帶來高效能表現。

英特爾擴展其專業級顯示晶片產品陣容，推出全新Intel Arc Pro B60和Intel Arc Pro B50 GPU，專為高強度AI推論工作負載和工作站應用而設計。Intel Arc Pro B系列產品分別擁有24 GB和16 GB的記憶體，並具備AI就緒功能以及多GPU可擴充性，為創作者、AI開發人員和專業人士提供彈性多元的解決方案。

Intel Arc Pro B系列顯示晶片針對建築、工程、營造領域的工作站進行最佳化，透過廣泛的獨立軟體供應商（ISV）認證和最佳化軟體提供穩定性和效能。Intel Arc Pro B系列在Windows系統上相容於消費和專業版的驅動程式；在Linux系統上則支援容器化的軟體組合，以簡化AI布署，並將持續透過功能與效能最佳化進行升級。透過結合高記憶體容量與關鍵軟體相容性，Intel Arc Pro B系列為創作者和AI開發人員提供可擴充且具成本效益的解決方案。

英特爾也發表了可配置的工作站等級Intel Xeon架構平台（代號Project Battlematrix），是專為減少AI開發者的痛點而設計。它最多可支援8個Intel Arc Pro B60 24GB顯示晶片，以達到最高192GB的視訊隨機存取記憶體（VRAM），可支援中等規模且精準的AI模型，即最高可達1,500億個參數。

英特爾副總裁暨客戶端繪圖事業群總經理Vivian Lien表示，Intel Arc Pro B系列展現英特爾對顯示晶片技術和生態系夥伴關係的承諾。透過Xe2架構的先進功能和持續成長的軟體生態系，全新Arc Pro顯示晶片為尋求特定解決方案的中小企業，帶來可負擔和可擴充的能力。

Intel Arc Pro B60顯示晶片將於今年6月開始由華擎（ASRock）、GUNNIR、立端科技（Lanner）、MAXSUN、ONIX、神準科技和SPARKLE等合作夥伴提供樣品。Intel Arc Pro B50顯示晶片預計於今年7月開始在英特爾授權的零售通路販售。