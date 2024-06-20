HPE Aruba Networking 助力企業簡化 5G 專網部署

HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G協助企業加速和簡化5G專網的部署與管理，為大型校園和工業園區提供高可靠性的無線網路覆蓋，並利用5G專網開創嶄新的應用案例。

HPE Aruba Networking提供邊緣至雲端完整且內建嚴密資安防護的產品組合，已成為能同時提供企業級網路基建的Wi-Fi和5G專網解決方案商，協助製造業、醫療保健、公共場所和教育等產業客戶，解決偏遠地區和大規模連網的複雜連線挑戰。HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G強化了具成本效益且高容量傳輸的Wi-Fi連網模式，將應用擴展至AI資料採集和高速傳輸，有助於企業建置AI資料庫和推論，以全面提高企業生產和創新能力。

HPE Aruba Networking台灣區總經理蔡政修表示，企業和工業客戶越來越需要在特定環境中提供無線網路，包括在大型戶外區域、滿足快速移動客戶的連網需求，以及在專用頻譜中提供固定式存取。傳統行動專網的複雜性阻礙了其發展。

通訊服務提供商（CSP）也能透過HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G迅速為其客戶部署5G專網。此整合式5G專網解決方案能強化現有的Wi-Fi管理服務，協助電信業者在日益增長的行動專網市場中拓展業務，並從現有的企業客戶中創造新的收益來源。

隨著HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G的推出，企業可以透過高度整合的5G專網，以提高連網的可靠性、安全性與效能，其特色包括：

完整的端對端解決方案，含4G/5G核心網路、HPE ProLiant Gen11伺服器、SIM/eSIM卡、4G/5G小型基地台和儀表板管理平台。

HPE全新的4G/5G小型基地台設備，可提供完整的室內和室外無線訊號覆蓋，無需整合與使用第三方供應商的獨立管理工具。

簡化的雲端管理和自動化功能，可用於管理訂戶和部署，並監控核心網路和射頻，未來計劃與HPE Aruba Networking Central進行整合。

更廣泛的AI資料擷取和傳輸能力，有助於建置AI資料庫和推論。

企業專網支援包括美國的公民寬頻無線電服務（Citizens Broadband Radio Service, CBRS）頻譜，以及全球其他符合監管法規的頻譜（預計從2025年開始實施）。

透過預先整合且經測試的解決方案，簡化企業4G/5G專網部署所需的配置。

透過零接觸配置和組態精靈，在30分鐘內部署解決方案，消除3GPP行動網路的複雜性。

HPE於2023年收購行動專網技術供應商Athonet後進行此整合。Athonet在行動專網領域擁有15年的領導地位，已成功為500家企業完成行動專網部署，屢獲殊榮。產業涵蓋頂尖的行動通訊營運商、醫院、機場、運輸港口、公共事業、政府部門和公共安全組織等。