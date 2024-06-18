行競科技進軍全球儲能電池系統市場

行競科技（XING Mobility）全新IMMERSIO XE 50儲能電池系統，一項兼具高安全性、高效能的1500V高電壓儲能電池解決方案，應用場景涵蓋錶前電網應用的太陽能、風力再生能源，以及錶後商用廠辦和住宅。該系統將於德國斯圖加特舉辦的2024歐洲電池展（The Battery Show Europe）上首次亮相，展示行競科技將如何透過其創新的浸沒式冷卻模組技術來推動儲能系統的性能升級。

行競科技以電動超跑起家，從電池包到生產設備均由行競科技操刀的IMMERSIO浸沒式冷卻電池技術，是台灣唯一通過歐盟車規認證及日系車廠10萬公里耐久測試的電池系統。此突破性的安全性與性能表現使行競科技獲得全球農業機械龍頭Kubota的青睞，獲其投資與產品綁定。行競科技更持續擴張其戰略版圖，宣佈推出IMMERSIO XE50進軍全球儲能應用市場，持續拓展MIT研發製造實力的能見度。

根據彭博新能源財經研究，2023年全球儲能市場成長近兩倍，新增裝置容量達97GWh；預計到2030年，全球儲能市場將以21%的年增長率成長，新增裝置容量達442GWh，市場前景可期。行競科技在台灣自主研發、獨步全球專利的IMMERSIO浸沒式冷卻電池技術，成功克服了過往高功率電池因電池散熱效率導致的安全性與熱管理等關鍵問題，目前已在全球電動載具與儲能應用市場中備受肯定，現進一步將浸沒式冷卻技術延伸應用於儲能應用領域。

為儲能應用量身訂製的IMMERSIO XE50系統，擁有優越的溫度控制能力，實現快速放電後電池可快速降溫、立即充電特質，對應太陽能、風能等須因應氣候不穩定的使用場景，充電無需等待電池冷卻，也適合快速頻率儲備（FFR）使用，有助於穩定電網並在大型儲能領域應用。透過精準控溫3%以內、與創新機構設計來確保電池壽命及安全性，成功將電池壽命延長15%、節省約40%的空間與重量，從根本解決儲能產業的痛點。此外，延長電池壽命和節省安裝空間的雙重優勢可降低客戶營運成本。