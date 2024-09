生成式 AI 成為 Cloud SOC 未來發展的前沿技術

企業透過數位轉型建立營運競爭力,在推動數位化過程中,AI導入與應用成為產業轉型經營策略重要的考量。根據人工智慧科技基金會透過《2023產業AI化調查》發現,超過半數企業已開始使用生成式AI,並使用現成工具導入公司營運流程或在內部個人使用。生成式AI讓工作流程與商業模式發生重大的改變,隨著生成式AI技術發展帶來諸多好處的同時,潛在的風險也伴隨應用而來,惡意人士也同時利用AI擴大網路攻擊模式,因此,企業必須積極採取防禦措施。

安碁資訊總經理吳乙南表示,安碁資訊擁有SOC日誌監控數量的資安服務,因應企業上雲的安全需求,旗下子公司宏碁雲架構(acer eDC)三年前就攜手微軟布局Cloud Native Security市場,雙方合作推出Cloud SOC雲端資安監控解決方案來服務台灣的用戶。今(2024)年宏碁雲架構Cloud SOC技術團隊使用微軟AI網路安全性解決方案的Copilot for Security,結合Azure Sentinel與Microsoft Defender作為雙中心平台,建立混合型雲地監控中心互相回饋的循環機制,此一雲端資安技術的服務應用,讓宏碁雲架構成為微軟在台灣唯一合作的雲端安全監控服務商,創新技術連續三年再次榮獲”FY24年度資安合作夥伴獎Security Award”。

宏碁雲架構Cloud SOC導入微軟Copilot for Security,以人工智慧(AI)與機器學習模型(ML)輔助分析監控,透過Copilot for Security提示功能,透過大量數據進行訓練,不斷使用進行優化改善,訓練存取的資料越多就會愈精準,根據分析做出最佳決策和預測;為防範面對資安事件或是異常行為造成的警報疲勞,使用Copilot for Security提示功能,加速搜尋關鍵資訊,提供專業人員處理建議,或是直接產生回應的自動化腳本,資安人員確認後即可自動執行,減少平均回應時間(MTTR)與平均偵測時間(MTTD)。一來提升Cloud SOC監控、偵測與回應的效率;二來改變Cloud SOC 營運作業模式,生成式AI技術為資安防護帶來新變革,成為驅動Cloud SOC未來發展的前沿技術。

安碁資訊看好企業紛紛上雲將面臨資訊安全威脅的龐大潛在商機,目前與三大雲端業者緊密洽談雲端安全監控防護解決方案的技術合作,同時為企業推出客製的雲端資安防護與雲端資安檢測服務,攜手企業在AI技術發展快速的新世代,共同面對駭客來襲的攻擊威脅,為企業帶來永續營運的成長優勢。