新創 aifian 攜手嘟嘟房實現「秒貸」Fintech服務

aifian以人工智慧（AI）技術實踐Fintech服務，宣布2020年將與台灣停車業龍頭嘟嘟房合作，為消費者提供汽機車「秒貸」Fintech服務。

目前的消費金融市場，對台灣的年輕世代使用者來說，手續繁複、耗時且體驗不佳，都是市場明顯的痛點。對金融機構來說，客戶風險屬性評估（KYC）以及合規的人力投入成本過高，難以滿足小額金融需求。

aifian推出的「數據經紀人AI嘉嘉」整合了AI與對話機器人技術，透過流暢的對話，快速的在幾分鐘內帶領用戶完成工作資訊、通訊地址等個人數據庫的建置，有效為用戶重塑金融體驗。相較於傳統金融機構，不須重複填寫，還可隨著時間累積信用紀錄。

整體用戶的大數據會提升aifian提供服務的能力與品質，aifian與將數據的價值和控制權還給用戶，每一位完成建置個人數據庫的用戶都可以在每周獲得數據回饋。

要實現「讓每個誠實的人得到獎勵」的願景，除了打造流暢、人性化的數據蒐集驗證方式之外，還必須強化使用者與金融機構的「熟悉感」。唯有金融機構足夠信任用戶，才有辦法為用戶提供又快又好的服務，因此aifian活用AI記錄用戶每一次的微小互動。

當用戶使用aifian為自己建立信用數據庫，未來要申辦保險、房貸時，就可以直接用這些已被認證的資訊，避免重複冗長的身份確認過程，金融機構的信任程度也相對提高。

此外，將用戶的消費紀錄、財務紀錄、收入紀錄以及信用紀錄等，轉化為數據庫之中的資料，未來無論是企業或是金融機構要提供優惠回饋、推廣新金融服務時，透過aifian的數據，精準地找到用戶，提供更好的回饋。

展望2020年，aifian宣布與台灣停車業龍頭嘟嘟房攜手合作，擴大AI與Fintech的產品服務範圍。嘟嘟房總經理江馥年表示，透過aifian長期累積的個人數據資料，結合嘟嘟房龐大的線下車主行為數據，可以讓消費者獲得更好的額度及更有效率的服務。

aifian攜手嘟嘟房用AI打造最精準的車貸風控以及多維度信用分析模型，就可以為車貸審核做快速精準的把關，提供合理的利率及額度，讓消費者絕不吃虧！當申貸人提交車貸申請後，最快3秒就可以知道額度，當日就能收到款項。

未來，申貸人與車商、保險公司與銀行都可以藉由金融科技互信、互助，進一步為財富與夢想增值，數據的串聯與AI將對風險控制管理帶來結構性的改變，讓台灣也能做到「秒貸」服務。